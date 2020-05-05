Yılmaz Özdil’in villa gerçeği

Yeniakit.com.tr'de moderatörlüğünü Gazeteci Mehmet Özmen'in yaptığı canlı yayında Bodrum Bitez'deki villasının kaçak olduğunu ortaya çıkaran gazeteci Mustafa Gündoğ çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Mustafa Gündoğ: Benim yazılarım genellikle kaçak yapılaşma üzerinedir. Belediyelerin başkanları değişse de düzenin önüne geçilemiyor.

Bodrum'da kaçak yapı için 57 bin başvuru var. Bunların birçoğunda inceleme yapılmıyor. 7 bin tane de iptal var. Yılmaz Özdil'in bir firmadan aldığı ruhsatsız evi daha önce de yazmıştım. Bodrum'da insanlar bazen ne aldığını da bilmiyor. Özdil'i tanımam olayın siyasallaşmasını da istemiyorum. Özdil kendini televizyonda uygun olmayan yöntemlerle savundu. Keşke hata yaptım deseydi. Aslında aldığı yer ofis olarak geçiyor. İmar kanununda ofis olan yerleri mesken olarak kullanamazsınız. Böyle yıkım kararı alınmış 7- 8 bin yapı var. Özdil'in yanlışı savunması hoş değil, ben imar kanununa aykırı davranmadık diyor. Biz de soruyoruz o zaman niye İmar Barışı'na başvurdunuz. Tapu zaten Özdil'in eşine ait.

Özmen: Biz bu yayına başlarken Özdil'e söz hakkı tanıdık. İsterse kendisi de katılıp söz hakkını kullanabilir.

Gündoğ: Hiçbir medya kuruluşuyla hiçbir şekilde bağlantım yok. Özdil yandaş medyaya tokat gibi cevap verilecek diyor. Bu villa Özdil'in eşine ait. Bu evin yeri tabuda gösterilen yaklaşık 1 milyon 250 bin dolar ve ticarethane olarak görülüyor. Bodrum'un en güzel yerlerinden biridir. Özdil'in evi tecritli bir yerdir. Kamuya ait bir yola kulube koymuşlar insanların o sokoğa girip çıkmasına izin verilmiyor. Özdil'in evi bugün 3 milyon dolar civarıdır.