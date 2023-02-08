Yılmaz Özdil'den "sela" skandalı! Öyle bir çarpıtma yaptı ki...

Ajitasyon ustası Yılmaz Özdil, hassas bir süreçte yine tepki çeken bir çarpıtmaya imza attı. Arama kurtarma çalışmalarının "bir iki göstermelik nokta haricinde" sürdürülmediğini iddia eden Özdil, selaya da dil uzatarak ağzındaki baklayı çıkardı.

Özdil, Sözcü gazetesindeki skandal yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Sayın yalaka medyamızın sabit kamerayla görüntü aldığı bir iki göstermelik nokta haricinde arama yok, kurtarma yok.

Ne var sadece?

Ölüsüyle dirisiyle, herkese yetecek kadar sela var!"