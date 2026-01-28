Sırrı çözüldü! Pirinç suyu saçı gerçekten uzatıyor mu?

Pirinç suyu; proteinler, vitaminler, amino asitler ve antioksidanlar açısından zengin bir içerik olarak öne çıkıyor. Bu yapı, saç telinin yüzeyinde koruyucu bir etki oluşturabiliyor. Özellikle amino asitlerin saçın güçlenmesine ve hasarın görünümünün azalmasına katkı sunduğu belirtiliyor. Pirinçten doğal olarak gelen bir bileşen olan inositol de bu noktada dikkat çekiyor. Bu madde saç telinin elastikiyetini artırabiliyor, sürtünmeyi azaltabiliyor ve yıkamadan sonra bile saçın içinde kalabiliyor. Bu da saçın daha pürüzsüz ve daha az dolaşan bir yapıya kavuşmasına yardımcı olabiliyor.