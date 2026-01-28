  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti
Giriş Tarihi:

Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 yılı itibarıyla vefat eden sigortalıların yakınlarına yapılacak tek seferlik cenaze ödeneği tutarını 6 bin 398 TL olarak güncelledi. Belirli prim gün sayısını dolduran veya emekli aylığı alırken vefat edenlerin eş, çocuk ya da ailelerine verilen bu destekten yararlanmak için başvuru şartları da netleşti. Emekli Sandığı’na tabi olanlar için ise bu tutar, 2026’nın ilk yarısında emekli aylığından az olmamak kaydıyla 26 bin 369 TL seviyesine kadar yükseliyor.

#1
Foto - Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti

Cenaze ödeneği, belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde hak sahiplerine tek seferlik ödeniyor. 2026 yılı itibarıyla fiyatı ve başvuru şartları netleşen bu destekle ilgili olarak, kimlerin yararlanabileceği ve ödemenin nasıl alınacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

#2
Foto - Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti

Cenaze ödeneği, hayatını kaybeden sigortalının yakınlarına bir defaya mahsus olmak üzere yapılan sosyal güvenlik yardımıdır. Ödeme tutarı, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın onayıyla yürürlüğe giren tarife üzerinden hesaplanır.

#3
Foto - Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti

Uygulamanın temel amacı, cenaze giderlerinin karşılanmasına maddi destek sağlamaktır. Ödeme, sigortalının prim durumu ve vefat şekline göre yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. Cenaze ödeneği öncelikle vefat eden sigortalının eşine ödenir. Eşin bulunmaması halinde sırasıyla çocuklar, anne ve baba, son aşamada ise kardeşler hak sahibi kabul edilir.

#4
Foto - Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti

Cenaze ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalılar ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken hayatını kaybedenler için verilir. Ayrıca, vefat eden kişinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması da ödenek için yeterli kabul edilir. Bu prim şartını sağlayanlar için, ölüm tarihinde aktif sigortalı olma koşulu aranmaz. Cenaze ödeneği tutarları, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranına göre güncellenmektedir.

#5
Foto - Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti

SGK kapsamındakiler (4/a, 4/b, 4/c): 6.398,00 TL (TÜFE artış oranı esas alınarak belirlenmiştir.) 5434 sayılı Emekli Sandığı’na tabi olanlar için: 01.01.2026 – 30.06.2026 dönemi: 26.369,55 TL (Makam, temsil ve görev tazminatları hariç olmak üzere, emekli aylığından az olmamak kaydıyla.)

