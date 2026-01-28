Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti

Cenaze ödeneği; iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalılar ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken hayatını kaybedenler için verilir. Ayrıca, vefat eden kişinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması da ödenek için yeterli kabul edilir. Bu prim şartını sağlayanlar için, ölüm tarihinde aktif sigortalı olma koşulu aranmaz. Cenaze ödeneği tutarları, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranına göre güncellenmektedir.