Vatandaşlara tek seferlik 6 bin 398 TL veriliyor! SGK duyurdu, başvuru şartları netleşti
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2026 yılı itibarıyla vefat eden sigortalıların yakınlarına yapılacak tek seferlik cenaze ödeneği tutarını 6 bin 398 TL olarak güncelledi. Belirli prim gün sayısını dolduran veya emekli aylığı alırken vefat edenlerin eş, çocuk ya da ailelerine verilen bu destekten yararlanmak için başvuru şartları da netleşti. Emekli Sandığı’na tabi olanlar için ise bu tutar, 2026’nın ilk yarısında emekli aylığından az olmamak kaydıyla 26 bin 369 TL seviyesine kadar yükseliyor.