Sürücüler dikkat: Ücretli oldu! Bundan sonra abone olmanız gerekecek
Elektrikli araç devi Tesla, yeni Model 3 ve Model Y modellerinde daha önce standart olarak sunduğu Autopilot (otomatik direksiyon) özelliğini devre dışı bırakarak abonelik sistemine geçti. Artık şerit takip ve kendi kendine yönlendirme fonksiyonlarını kullanmak isteyen sürücülerin aylık 99 dolar ödeyerek "Full Self-Driving" paketini satın alması gerekecek. Şirketin tek seferlik satın alma modelinden vazgeçip tamamen aylık ödeme sistemine yönelmesi, teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.