SON DAKİKA
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Sürücüler dikkat: Ücretli oldu! Bundan sonra abone olmanız gerekecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sürücüler dikkat: Ücretli oldu! Bundan sonra abone olmanız gerekecek

Elektrikli araç devi Tesla, yeni Model 3 ve Model Y modellerinde daha önce standart olarak sunduğu Autopilot (otomatik direksiyon) özelliğini devre dışı bırakarak abonelik sistemine geçti. Artık şerit takip ve kendi kendine yönlendirme fonksiyonlarını kullanmak isteyen sürücülerin aylık 99 dolar ödeyerek "Full Self-Driving" paketini satın alması gerekecek. Şirketin tek seferlik satın alma modelinden vazgeçip tamamen aylık ödeme sistemine yönelmesi, teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

#1
Foto - Sürücüler dikkat: Ücretli oldu! Bundan sonra abone olmanız gerekecek

Tesla, yeni araçlarında standart donanım olarak sunduğu Autopilot sürücü destek sisteminde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, bu adımla kullanıcıları yalnızca abonelik modeliyle sunulan Full Self-Driving (FSD) paketine yönlendirmeyi amaçlıyor.

#2
Foto - Sürücüler dikkat: Ücretli oldu! Bundan sonra abone olmanız gerekecek

Electrek’in haberine göre Tesla, Kuzey Amerika pazarında satışa sunulan yeni Model 3 ve Model Y modellerinden temel Autopilot özelliklerini kaldırdı. Daha önce ücretsiz olarak sunulan şerit takip ve otomatik direksiyon (Autosteer) işlevlerinden yararlanmak isteyen sürücülerin artık aylık 99 dolarlık FSD aboneliği satın alması gerekiyor.

#3
Foto - Sürücüler dikkat: Ücretli oldu! Bundan sonra abone olmanız gerekecek

Buna karşın, Traffic-Aware Cruise Control yani trafik farkındalıklı hız sabitleyici özelliği standart donanım kapsamında sunulmaya devam edecek. Bu sistem, araç sabit hızda ilerlerken öndeki araçla güvenli takip mesafesini koruyor. Ancak direksiyonun araç tarafından yönlendirilmesini sağlayan Autosteer fonksiyonu yalnızca FSD aboneliğiyle kullanılabilecek.

#4
Foto - Sürücüler dikkat: Ücretli oldu! Bundan sonra abone olmanız gerekecek

Öte yandan Tesla, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Full Self-Driving sistemini tek seferlik satın alma seçeneğiyle sunmaktan vazgeçeceğini ve tamamen aylık veya yıllık abonelik modeline geçeceğini duyurmuştu.


