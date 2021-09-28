Yılmaz Özdil'den Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Armut gibi oturma

Sözcü'de köşe karalayan Yılmaz Özdil, Bizim TV'de lale Özan Arslan'a konuştu. Özdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulundu ve cumhurbaşkanı adaylığı için de "düşündüğü adayın yıkıp geçeceğini" söyledi.

"Armut gibi oturma"

Muhalefetin "AK Parti bizi farklı mecralara çekmek istiyor" söylemini eleştiren Özdil, "Tarih boyunca beceriksiz bütün partilerin argümanıdır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim gündemi sen belirle o zaman. Armut gibi oturacağına gündemi sen belirle. At yarışı spikeri gibi var olan şeyleri söylemek siyaset olamaz. At yarışı gibi muhalefetten vazgeçmek lazım. Gündemi sen belirleyeceksin.

Tayyip Erdoğan,' Gündem belirlemek benim işim, gündemi belirlemezsem ben ne işe yarıyorum' dedi. Toplumun senin açıklamalarını ve gündemini konuşmasını sağlamaktır siyaset."

Millet İttifakı'ndaki adaylık bilmecesine ilişkin de değerlendirmeler yapan Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a muhalefete yakın medyada gereği kadar yer verilmediğini söyledi. Özdil ayrıca, aklındaki ismin aday olursa seçimlerde yıkıp geçeceğine inandığını ifade etti.

"Kılıçdaroğlu aday olursa kesinlikle kaybeder"

Kılıçdaroğlu'na da gönderme yapan Özdil, "Aday olursa kesinlikle seçimi kaybedeceğini bildiğimiz bir aday da var" diye konuştu.