  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yılmaz Özdil yeni tokat için izne çıktı
Gündem

Yılmaz Özdil yeni tokat için izne çıktı

Vikipedi bilgileriyle kitap yazan ve kemalistleri tokatlayıp milyonları cebe indiren Yılmaz Özdil, yeni kitabı için köşe yazarlığına ara verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 13:09:00 -
Yılmaz Özdil yeni tokat için izne çıktı

Türk basın tarihinin en büyük vurgunlarına imza atan ve kemalistler üzerinden milyonları tokatlayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yeni vurgunu için harekete geçti.

Mustafa Kemal’in sevdiği yemek gibi tarih ilmi nezdinde yüksek önemi olmayan bilgilerle kitaplarını doldurup fahiş fiyata satan Özdil, bir kitap daha yazmak için izne çıktı.

Sözcü'deki köşesinde yazılarına ara verdiğini söyleyen Özdil, "“Mustafa Kemal” ve “Son Cüret” serisinin üçüncü ve son kitabını tamamladım, ay başında raflarda olacak… Toplam 14 yıllık emeğimize noktayı koyabilmek için, kapak tasarımından fotoğraflara, matbaaya göndermek üzere son rötuşlar için, birkaç gün izninizi rica ediyorum." dedi.

Yılmaz Özdil tokada doymuyor! Hem Atatürk'ün izinde hem paranın peşinde
Yılmaz Özdil tokada doymuyor! Hem Atatürk'ün izinde hem paranın peşinde

Gündem

Yılmaz Özdil tokada doymuyor! Hem Atatürk'ün izinde hem paranın peşinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay