Yılmaz Özdil yeni tokat için izne çıktı

Türk basın tarihinin en büyük vurgunlarına imza atan ve kemalistler üzerinden milyonları tokatlayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, yeni vurgunu için harekete geçti.

Mustafa Kemal’in sevdiği yemek gibi tarih ilmi nezdinde yüksek önemi olmayan bilgilerle kitaplarını doldurup fahiş fiyata satan Özdil, bir kitap daha yazmak için izne çıktı.

Sözcü'deki köşesinde yazılarına ara verdiğini söyleyen Özdil, "“Mustafa Kemal” ve “Son Cüret” serisinin üçüncü ve son kitabını tamamladım, ay başında raflarda olacak… Toplam 14 yıllık emeğimize noktayı koyabilmek için, kapak tasarımından fotoğraflara, matbaaya göndermek üzere son rötuşlar için, birkaç gün izninizi rica ediyorum." dedi.