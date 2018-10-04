Yılmaz o teklifi kabul etmedi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5,2´lik sabit euro kuruna geçilmesi kararı almıştı. Alınan bu karar sonrası euro üzerinden maaş alan oyuncuların Türk oyuncular adeta şok yaşadı. Kazandığı ücretlerin büyük bölümünü kaybeden yerli oyunculardan Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir iddiaya ulaşıldı.

YILLIK GELİRİ 18,5 MİLYON TL'YE DÜŞÜYOR

Gelen bilgilere göre Trabzonspor'dan yılda 3,5 milyon euro kazanan, TL cinsinden ise 24,850.000 TL gelir sağlayan Burak Yılmaz'ın maaşı kur kararı sonrası 18.500.00 TL'ye düşüyor.

AVUKATINA TALİMAT VERDİ

Oluşan 6.350.000 TL'lik farkı kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın avukatına talimat verdiği ve kararı araştırmasını istediği iddia edildi. Avukatı ile görüşen Burak Yılmaz'ın gelecek cevap sonrası izleyeceği yol merak ediliyor.

3 TÜRK OYUNCU EURO ÜZERİNDEN MAAŞ ALIYOR

Bordo-mavili takımda bilindiği üzere Burak Yılmaz'ın yanı sıra Olcay Şahan ve Onur Kıvrak maaşını euro üzerinden alıyor. Bu kararın yürürlüğe girmesi halinde bordo-mavili takım 13.500.00 TL'lik bir maaş yükünden kurtulacak.

(Ajansspor)