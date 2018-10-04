THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Yılmaz o teklifi kabul etmedi

Burak Yılmaz, yerli oyunculara sabit kurdan ödeme yapılması kararının ardından, yaklaşık 6 milyon TL zarar edeceğini belirtti ve konuyla ilgilenmesi için avukatını devreye soktu.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:37
Yılmaz o teklifi kabul etmedi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirasının kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5,2´lik sabit euro kuruna geçilmesi kararı almıştı. Alınan bu karar sonrası euro üzerinden maaş alan oyuncuların Türk oyuncular adeta şok yaşadı. Kazandığı ücretlerin büyük bölümünü kaybeden yerli oyunculardan Burak Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir iddiaya ulaşıldı.

YILLIK GELİRİ 18,5 MİLYON TL'YE DÜŞÜYOR

Gelen bilgilere göre Trabzonspor'dan yılda 3,5 milyon euro kazanan, TL cinsinden ise 24,850.000 TL gelir sağlayan Burak Yılmaz'ın maaşı kur kararı sonrası 18.500.00 TL'ye düşüyor.

AVUKATINA TALİMAT VERDİ

Oluşan 6.350.000 TL'lik farkı kabul etmeyen Burak Yılmaz'ın avukatına talimat verdiği ve kararı araştırmasını istediği iddia edildi. Avukatı ile görüşen Burak Yılmaz'ın gelecek cevap sonrası izleyeceği yol merak ediliyor.

 3 TÜRK OYUNCU EURO ÜZERİNDEN MAAŞ ALIYOR

Bordo-mavili takımda bilindiği üzere Burak Yılmaz'ın yanı sıra Olcay Şahan ve Onur Kıvrak maaşını euro üzerinden alıyor. Bu kararın yürürlüğe girmesi halinde bordo-mavili takım 13.500.00 TL'lik bir maaş yükünden kurtulacak.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:37
  1. Trabzon
  2. burak yılmaz
  3. trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör devleti sağlık çadırını vurdu!
    1. Terör devleti sağlık çadırını vurdu!
    2. Endonezya'dan kötü haber gelmeye devam..
    3. Philip Cocu, ezber bozdu!
    4. Bangladeş'ten dikkat çeken Türkiye..
    5. Şırnaklı şehit kızı: PKK'dan 20 yıl da..
    6. Fenerbahçe transferi açıkladı! Henüz..
    7. Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu!..
    8. Avrupa ülkesinde halk sokaklara..
    9. Islam Slimani şehitlerimizi unutmadı!
    10. Gümüş: Dün akşam maçı kaybettik ama...
    11. Türkiye tepki göstermişti: Amerika'dan..
    12. Rusya'dan 'casusluk' açıklaması!
    13. Erdoğan Avrupa Birliği mesajı:..
    14. Fenerbahçe'de Güneş'e küfürlü tepki
    15. Yılmaz o teklifi kabul etmedi
    16. IKBY’de kesin olmayan seçim sonuçları..
    17. Rus devi ABD karşısında geri adım attı!
    18. Fenerbahçe Yılmaz ile sözleşme imzaladı
    19. Aybaba: Değişime gideceğiz
    20. Çalhanoğlu girdi Milan kazandı!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar
    Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar