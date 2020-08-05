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Yılmaz Morgül'den Cumhurbaşkanı'na ilginç çağrı: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım

Sahnelerinde yaptığı sıra dışı eylemlerle adından söz ettiren Yılmaz Morgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek kadın cinayetleri ve çocuklara karşı cinsel istismarlar için idam çıkarılmazsa sembolik olarak kendini yakacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:04:00 - 2020-08-05 11:18:26
Yılmaz Morgül'den Cumhurbaşkanı'na ilginç çağrı: İdam çıkmazsa kendimi yakacağım

Şarkıcı Yılmaz Morgül "Ülke olarak mezarlığa döndük. Eğer idam çıkmazsa kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" çıkışında bulundu.

Cumhurbaşkanı'na ilginç çağrı

Kadın cinayetleriyle ilgili sitem eden Morgül, "Kadın cinayetlerinde, çocuğa cinsel istismarda ve cinayetlerinde, hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük, artık idam çıksın, bunu yapacak sayın Cumhurbaşkanıdır. Eğer idam çıkmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım" dedi.

"Ülkemiz hastalıklı insan dolu, yeter artık, idam çıkarsınlar" diyen Yılmaz Morgül, "Pandemi döneminde kim gerçek sanatçı kim değil halkımız gayet iyi anladı. İnsanların asgari ücretle geçindiği, fakirlik çektiği ülkemizde 'geçinemiyorum' diyen sözde şarkıcıların maskeleri düştü. Pandemiden insanlar çok şey öğrendi" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yozgatlıı

Yaklan dö me
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Mining

Vay be , habere bak. Yılmaz Kırmızıgül , yanlış oldu, Morgül bir sen konuşmamıştın. Haklısın sende gündemden yer kapacaksın. Morgül efendi dedidiğin şeylerin olmamasını hepimiz istiyoruz. Onun sebebi yozlaşan , kokuşan , sapkınlaşan toplum ilişkileridir. Maalesef bu ilişkiler , sapkınlıklar topluma çağdaşlık , batıcılık , ilericilik olarak dayatılıyor.
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