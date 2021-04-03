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Gündem Yılmaz Kurt kimdir? Yılmaz Kurt neden öldü?
Gündem

Yılmaz Kurt kimdir? Yılmaz Kurt neden öldü?

Kuyucak Kaymakamı neden öldü? Aydın Valiliği, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un, Didim sahilinde ölü bulunduğunu açıkladı. Bu haberin ardından pek çok kişi Yılmaz Kurt'un kim olduğunu, neden yaşamını yitirdiğini araştırıyor. Peki, Yılmaz Kurt kimdir? Kuyucak kaymakamına ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:03:00 -
Yılmaz Kurt kimdir? Yılmaz Kurt neden öldü?

Aydın Valiliği, Kuyucak kaymakamının ölü bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kuyucak kaymakamımız Yılmaz Kurt, Didim ilçesi Akbük Mahallesi sahilinde 02.04. 2021 günü saat 21.45 sıralarında ölü olarak bulunmuştur. Kaymakamımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Yılmaz Kurt kimdir?

Yılmaz Kurt, 1976 yılında Trabzon-Çaykara’da doğmuştur. Yılmaz Kurt 2001 yılında Kırklareli Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine intisap etti. Kurt aynı dönemde Tokat/Almus, Niksar ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere’de bir yıl yabancı dil eğitimi alan Kurt, 2005 yılında Ordu/Çatalpınar kaymakamı olarak atandı.

Kurt daha sonra Erzincan/Kemaliye, Rize/Hemşin Kaymakamlığı, Hakkari Vali Yardımcılığı, Erzurum/Tortum Kaymakamlığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Giresun/Eynesil Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Yılmaz Kurt 2018 yılında Aydın/Kuyucak Kaymakamlığına atanmış olup, 17 Eylül 2018 tarihinde göreve başlamıştı.

Yılmaz Kurt neden öldü?

Yılmaz Kurt'un 2 Nisan akşamı koruması ve şoförüne 'Hakkınızı helal edin' mesajı gönderdiği ileri sürülüyor. Kurt'un intihar mı ettiği yoksa cinayete kurban mı gittiği henüz açıklanmadı.

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