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Yılmaz: “Halkımıza hizmete odaklanmalıyız”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Her şeyi bir kenara bırakarak samimi, içten, aklımızda hiç bir hırs bulunmadan, tamamen hizmet aşkıyla şehrimize, halkımıza ve hizmete odaklanmalıyız” dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
Yılmaz: “Halkımıza hizmete odaklanmalıyız”

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Her şeyi bir kenara bırakarak samimi, içten, aklımızda hiç bir hırs bulunmadan, tamamen hizmet aşkıyla şehrimize, halkımıza ve hizmete odaklanmalıyız” dedi.


Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, iş adamları, kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Amisos Kafe ve Restaurantta gerçekleşen programda birçok isim yer aldı. Her hafta cumartesi günü düzenli olarak gerçekleşen buluşmaya bu hafta Tuncer Üçüncüoğlu ev sahipliği yaptı. Samsun’da iş insanları ve kentin önde gelen isimlerinin bir araya gelerek çeşitli istişarelerde, değerlendirmelerde bulunduğu toplantıya katılan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, kentte birlik ve beraberlik sağlandığı sürece, el ele tüm sorunların aşılmasının önünde hiç bir engel bulunmadığını söyledi.



"Odak noktamız kentimiz, halkımız olmalı"


"Hayatının büyük bir bölümünü Samsun’a hizmet ederek geçiren bir kardeşiniz olarak kent için yapılacak olumlu, faydalı çalışmaların yanında her zaman varız" diyen Yılmaz şunları söyledi:


"Samsun bizim büyük sevdamız. Bu sevda içimizde hiç bitmedi, bitmeyecek. Kentimize her zaman daha iyi ne yapabiliriz sorusunu aklımızdan hiç çıkarmadık. Her şeyi bir kenara bırakarak samimi, içten, aklımızda hiç bir hırs bulunmadan, tamamen hizmet aşkıyla şehrimize, halkımıza hizmete odaklanmalıyız. Şehrimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması, her alanda gelişmesi ve daha mutlu bir şehir oluşması için hepimizin çok çalışması gerekli. Odak noktamız bunlar olmalı."

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
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