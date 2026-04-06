MHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından alınan kararla, MHP İstanbul İl Başkanlığı ve bağlı 39 ilçe yönetiminin feshedildiği duyurulmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

Semih Yalçın daha sonra yaptığı açıklamada ise MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz’ın atandığını duyurdu. Yalçın, “Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır.” dedi.

VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17.01.1972 yılında İstanbul Silivri ilçesinin Kâmiloba Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladı.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi’nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

25. ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesidir.