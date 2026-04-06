  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi! Kürtler Trump’ı satmış! Toroslar, yandaş semirtmeye döndü Atatürk maskesi ile milyarlık vurgun! İsrailli sunucudan İran'da nükleer bomba kullanılım önerisi! Siyonist şerefsizliği Konserlerle hizmet yaptığını zanneden CHP yönetimi iflas etti! Mansur Ankara’yı batırdı Mescid-i Aksa'da siyonist kuşatması: 1967’den bu yana en büyük tehdit! Hürmüz Boğazı'nda sıcak saatler! Bakan duyurdu: Türk gemisi geçti Küresel zorba ve siyonist uşaklarından alçak pusu: Tümgeneral Hademi şehit oldu! İran savaşı ABD'yi batırıyor: Günlük maliyet 1 milyar doları aştı
Sağlık İlk hava ambulansı GÖKBEY şifaya havalandı! En zorlu şartlarda devletin şefkat eli olacak
Sağlık

İlk hava ambulansı GÖKBEY şifaya havalandı! En zorlu şartlarda devletin şefkat eli olacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile TUSAŞ'ta düzenlenen ‘GÖKBEY Hava Ambulansı Havalanma Lansmanı, Üretimi ve Uçuş Test Faaliyetini Yerinde İnceleme Programı’na katıldı. Bakan Memişoğlu GÖKBEY’in en zorlu coğrafi şartlarda, en sert iklimlerde devletin şefkat eli olacağını söylerken Görgün ise Sağlık Bakanlığı için 80 helikopter üreteceklerini ve 6-8 ay içerisinde teslim edecekleri bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKBEY hava ambulansının uçuş testi programına katıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde gerçekleştirilen programda GÖKBEY helikopterinin ambulans konfigürasyonuna ilişkin çalışmalar yerinde incelendi.

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopterinin genel maksat görevleri doğrultusunda geliştirildiğini belirterek, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Altı farklı güvenlik biriminin ihtiyaçları doğrultusunda üretim sürecinin şekillendirildiğini kaydeden Görgün, Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulansı ihtiyacını da yerli ve milli imkânlarla karşılayacaklarını söyledi.

Görgün, toplamda 80 adet helikopter üretiminin planlandığını, yaklaşık 1 ton yakıt kapasitesine sahip helikopterlerin 6-8 ay içinde teslim edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

HAVADA AYNI ANDA 2 HASTAYA YOĞUN BAKIM HİZMETİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise GÖKBEY hava ambulansının sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Helikopterin özellikle zorlu coğrafi ve iklim koşullarında sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıracağını ifade eden Memişoğlu, acil durumlarda zamanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Hava ambulansı hizmetinin 2009 yılında başlatıldığını hatırlatan Memişoğlu, bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşın bu hizmetten yararlandığını söyledi.

Mevcut durumda 2 uçak ve 15 helikopterden oluşan hava ambulans filosuyla hizmet verildiğini aktaran Memişoğlu, GÖKBEY’in ambulans konfigürasyonuyla aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale imkanı sunacağını belirtti.

Memişoğlu ayrıca, yıl içerisinde 3 adet GÖKBEY hava ambulansının envantere katılmasının planlandığını da ifade etti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu rakam verdi: 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Sağlık Bakanlığından rapor uyarısı
Bakan Memişoğlu: 7 milyon 700 bin vatandaşımıza ücretsiz sunduk
Sağlık Bakanlığı’ndan sevindirici uygulama Otizmli hastaya MHRS önceliği
Sağlık Bakanlığı hayata geçirdi Yapay zekadan meme kanserine erken teşhis
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz bu oranı yüzde 25-30'a çıkarmak
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiliz devine Hizbullah vurdu iddiası yalanlandı! Doğu Akdeniz'de HMS Dragon bilmecesi!
Doğu Akdeniz’de sular ısınırken, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait dev savaş gemisi HMS Dragon’un Hizbullah tarafından vurulduğu iddiası böl..
Gürkan Hacır 'şaka yapıyorsun' deyip inanamadı! Fuhuşçu Yalım'ın pavyon talebi ifşa oldu
Gazeteci Fatih Fatih Atik, Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Özkan Yalım’ın, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23