İlk hava ambulansı GÖKBEY şifaya havalandı! En zorlu şartlarda devletin şefkat eli olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, GÖKBEY hava ambulansının uçuş testi programına katıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde gerçekleştirilen programda GÖKBEY helikopterinin ambulans konfigürasyonuna ilişkin çalışmalar yerinde incelendi.

Programda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, GÖKBEY helikopterinin genel maksat görevleri doğrultusunda geliştirildiğini belirterek, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Altı farklı güvenlik biriminin ihtiyaçları doğrultusunda üretim sürecinin şekillendirildiğini kaydeden Görgün, Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulansı ihtiyacını da yerli ve milli imkânlarla karşılayacaklarını söyledi.

Görgün, toplamda 80 adet helikopter üretiminin planlandığını, yaklaşık 1 ton yakıt kapasitesine sahip helikopterlerin 6-8 ay içinde teslim edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

HAVADA AYNI ANDA 2 HASTAYA YOĞUN BAKIM HİZMETİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise GÖKBEY hava ambulansının sağlık hizmetleri açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Helikopterin özellikle zorlu coğrafi ve iklim koşullarında sağlık hizmetine erişimi kolaylaştıracağını ifade eden Memişoğlu, acil durumlarda zamanın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Hava ambulansı hizmetinin 2009 yılında başlatıldığını hatırlatan Memişoğlu, bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşın bu hizmetten yararlandığını söyledi.

Mevcut durumda 2 uçak ve 15 helikopterden oluşan hava ambulans filosuyla hizmet verildiğini aktaran Memişoğlu, GÖKBEY’in ambulans konfigürasyonuyla aynı anda iki hastaya yoğun bakım şartlarında müdahale imkanı sunacağını belirtti.

Memişoğlu ayrıca, yıl içerisinde 3 adet GÖKBEY hava ambulansının envantere katılmasının planlandığını da ifade etti.