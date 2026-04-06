Bursa Büyükşehir Belediye’den skandal olay! Makam odasında rüşvet pazarlığı

"Bizim için en değerli makam halkın yanıdır" diyerek milletin gözünü boyamaya çalışan Bozbey’in, arka planda makam odasını rant kapısı yaptığı ortaya çıktı. Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan ön raporda, Kutludeniz İnşaat firması ortaklarıyla yapılan kirli pazarlığın tüm detayları ifşa oldu. Şirket ortağı Erdal Aydın’ın itiraflarına göre; 2018 yılında Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde başlayan bu rüşvet trafiği, "emsal artışı" adı altında milyon dolarlık vurguna dönüştü.

"Elimizden ne geliyorsa yaparız" vaadiyle emsal vurgunu

Kirli pazarlığın tanığı Erdal Aydın, Bozbey’in yakını Hüseyin Gür aracılığıyla makam odasında gerçekleşen buluşmayı anlattı. İnşaat projesinin mevcut haliyle "kurtarmadığını" söyleyen rantçılara Bozbey’in, "Elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz" diyerek yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Bu görüşmenin ardından yapılan "özel" pazarlıklarla, 12 ayrı yapı ruhsatı için her ruhsat başına 1000 metrekarelik devasa ek emsal sağlandığı raporlara girdi.

10 milyon dolarlık el sıkışma: Dağıtılan daireler ve paralar

Skandalın boyutu rüşvetin miktarının açıklanmasıyla daha da büyüdü. Aracı Hüseyin Gür’ün, sağlanan bu rant karşılığında kendisi için 3 daire, Mustafa Bozbey ve yardımcısı Turgay Erdem için ise tam 15 milyon dolar talep ettiği öne sürüldü. Yapılan "pazarlıklar" neticesinde, şer ittifakının 10 milyon dolar karşılığında el sıkıştığı Erdal Aydın’ın ifadeleriyle belgelendi. Halkın hizmet beklediği makamların bu denli kirli ilişkilere alet edilmesi Bursa kamuoyunda infial yaratırken, yargının bu yolsuzluk ağını tamamen çökertmesi bekleniyor.