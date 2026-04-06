Başkan Erdoğan'dan şehit polis Seçkin Yalçın'ın ailesine başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Yalçın'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.