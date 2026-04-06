Otomotiv Togg'da T10F rüzgarı! T10X için beklenen dev güncelleme geldi: Artık daha hızlı ve modern!
Cem Kaya
Türkiye'nin gururu Togg, 1 Nisan 2026 itibarıyla banttan inen T10X modellerinde devrim niteliğinde değişikliklere gitti. Yeni sedan model T10F ile ürün mimarisini uyumlu hale getiren Togg, hem yazılım hem de donanım tarafında kullanıcı deneyimini tamamen değiştirecek güncellemeleri devreye aldı.

Togg kullanıcılarının aşina olduğu çalıştırma sıralamasındaki "Beklemede" modu, yeni mimariyle birlikte tamamen kaldırıldı. Artık araçlar çok daha hızlı bir şekilde sürüşe hazır hale gelecek. Kullanıcıların bir kısmı bu sadeleşmeyi "hız ve pratiklik" olarak karşılarken, bir kısmının eski alışkanlıklarından vazgeçip geçmeyeceği merak konusu. Ancak Togg mühendisleri, bu adımın sistemi daha akıcı kıldığını vurguluyor.

 

T10F ekran deneyimi T10X’e taşındı

 

Togg’un merakla beklenen sedan modeli T10F’teki modern arayüz ve ekran deneyimi, artık yeni üretim T10X’lerde de standart hale geliyor. Görsel kalitenin artırıldığı ve geçişlerin hızlandırıldığı yeni ekran mimarisi, araç içi dijital deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

Kapı kollarında fonksiyon değişimi: Uzaklaşınca otomatik kilitlenme

Donanım tarafındaki en dikkat çekici değişiklik ise kilit sisteminde yaşandı:

Otomatik Kilitleme Geldi: Kullanıcı araçtan uzaklaştığı anda sistem bunu algılayarak kapıları otomatik olarak kilitliyor. Bu sayede "Acaba kilitledim mi?" şüphesi ortadan kalkıyor.

Kapı Kolu Fonksiyonu Kaldırıldı: Yeni mimari uyumu kapsamında, kapı kolu üzerinden manuel kilitleme fonksiyonuna veda edildi. Sistem artık tamamen akıllı sensörler ve otomatik algılama üzerine kurgulandı.

 

"Daha sade, daha hızlı, daha modern"

Togg yetkilileri, yapılan bu köklü güncellemelerin temel amacının kullanıcı deneyimini karmaşadan arındırmak olduğunu belirtiyor. 1 Nisan'dan itibaren üretilen araçlar bu standartlarla yola çıkarken, mevcut kullanıcılar için de kademeli olarak yazılım güncellemelerinin (OTA) sunulması bekleniyor. Togg, teknoloji odaklı bu hamlesiyle küresel rakipleriyle olan yazılım rekabetinde elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Togg’dan sürpriz güncelleme! T10X kullanıcılarını sevindiren gelişme! Artık daha hızlı olacak!
Togg’dan sürpriz güncelleme! T10X kullanıcılarını sevindiren gelişme! Artık daha hızlı olacak!

Otomotiv

Togg’dan sürpriz güncelleme! T10X kullanıcılarını sevindiren gelişme! Artık daha hızlı olacak!

Borusan Next ve Togg’den sürpriz kampanya!
Borusan Next ve Togg’den sürpriz kampanya!

Otomotiv

Borusan Next ve Togg’den sürpriz kampanya!

Togg T10F Trabzon’da taksi oldu! Karadeniz’in sarp yollarında bir milli gurur
Togg T10F Trabzon’da taksi oldu! Karadeniz’in sarp yollarında bir milli gurur

Otomotiv

Togg T10F Trabzon’da taksi oldu! Karadeniz’in sarp yollarında bir milli gurur

