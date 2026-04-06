Togg'da T10F rüzgarı! T10X için beklenen dev güncelleme geldi: Artık daha hızlı ve modern!

Togg kullanıcılarının aşina olduğu çalıştırma sıralamasındaki "Beklemede" modu, yeni mimariyle birlikte tamamen kaldırıldı. Artık araçlar çok daha hızlı bir şekilde sürüşe hazır hale gelecek. Kullanıcıların bir kısmı bu sadeleşmeyi "hız ve pratiklik" olarak karşılarken, bir kısmının eski alışkanlıklarından vazgeçip geçmeyeceği merak konusu. Ancak Togg mühendisleri, bu adımın sistemi daha akıcı kıldığını vurguluyor.

T10F ekran deneyimi T10X’e taşındı

Togg’un merakla beklenen sedan modeli T10F’teki modern arayüz ve ekran deneyimi, artık yeni üretim T10X’lerde de standart hale geliyor. Görsel kalitenin artırıldığı ve geçişlerin hızlandırıldığı yeni ekran mimarisi, araç içi dijital deneyimi bir üst seviyeye taşıyor.

Kapı kollarında fonksiyon değişimi: Uzaklaşınca otomatik kilitlenme

Donanım tarafındaki en dikkat çekici değişiklik ise kilit sisteminde yaşandı:

Otomatik Kilitleme Geldi: Kullanıcı araçtan uzaklaştığı anda sistem bunu algılayarak kapıları otomatik olarak kilitliyor. Bu sayede "Acaba kilitledim mi?" şüphesi ortadan kalkıyor.

Kapı Kolu Fonksiyonu Kaldırıldı: Yeni mimari uyumu kapsamında, kapı kolu üzerinden manuel kilitleme fonksiyonuna veda edildi. Sistem artık tamamen akıllı sensörler ve otomatik algılama üzerine kurgulandı.

"Daha sade, daha hızlı, daha modern"

Togg yetkilileri, yapılan bu köklü güncellemelerin temel amacının kullanıcı deneyimini karmaşadan arındırmak olduğunu belirtiyor. 1 Nisan'dan itibaren üretilen araçlar bu standartlarla yola çıkarken, mevcut kullanıcılar için de kademeli olarak yazılım güncellemelerinin (OTA) sunulması bekleniyor. Togg, teknoloji odaklı bu hamlesiyle küresel rakipleriyle olan yazılım rekabetinde elini güçlendirmeyi hedefliyor.