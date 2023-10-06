Yılmaz: “Fındıkta usulsüzlük ve hırsızlıklara karşı alınabilecek önlemleri istişare ettik”

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ÇTB Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir ve Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Yenikaya’yı makamında ziyaret etti. Yılmaz, Gir ve Yenikaya ile gerçekleşen ziyarette Çarşamba’nın tarımsal değeri en yüksek ürünü olan fındığın ilçeye sağladığı ekonomik katkıları ve ticari hayatta yaşanan olumsuzlukları istişare etti.

Ziyaret sonrası görüşlerini dile getiren Yılmaz, “Başsavcımız ve Adalet Komisyon Başkanımız ile Çarşamba’nın ekonomik hayatındaki canlılık ve ticari ilişkilerine dair hususlarda istişarelerde bulunduk. Bölgemizde yetişen fındığın önemli bir kısmının ilçemizden çıktığını, bu ticari dengeyi sağlayan noktalarda ise ÇTB’nin önemli görevler üstlendiğini aktardık. Özellikle fındık üretimi ve ticareti ile ilçemizdeki ekonomik hacmin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaretin yoğun olduğu tüm bölgelerde olduğu gibi Çarşamba’da mevcut ticaret içerisinde yaşanan olumsuzlukları ifade ederek, üyelerimizi ve üreticilerimizi bu olumsuz şartlardan korumak adına emniyet güçlerimiz ile iş birliğimizin her zaman devam ettiğinin altını çizerek üyelerimizin fındıklarını ve diğer ürünlerini tehlikeye atan usulsüzlük ve hırsızlıklar için alınabilecek önlemler konusunda istişarelerde bulunduk” dedi.

Başkan Yılmaz, görevine yeni başlayan Başsavcı Gir’e ilçeye sunacağı hizmetlerde başarılar dileyerek yeni görevini tebrik etti.

Ziyaret sonrası Başsavcı Gir ve Başkan Yenikaya, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Yılmaz ve ÇTB Meclisine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlere ayrıca ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Borsa Genel Sekreteri Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Onur Bahattin Yılmaz, Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Borsa Hukuk Danışmanı Berivan Yaralı iştirak etti.

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