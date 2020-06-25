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Aktüel

Yılmaz Erdoğan TRT'nin canlı yayın konuğu olacak

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:31:47 -
Yılmaz Erdoğan TRT'nin canlı yayın konuğu olacak

İSTANBUL (AA) - TRT'nin düzenlediği "Ben Olsaydım" programının bu akşamki konuğu oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerini buluşturan "Ben Olsaydım" programının bu haftaki konuğu, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan olacak. Geleceğin İletişimcileri Yarışmasının Instagram hesabından canlı yayında merak edilen soruları yanıtlayacak olan Erdoğan, genç iletişimcilere de tavsiyelerde bulunacak.

Kariyer yolculuğunun nasıl şekillendiği, proje üretirken nelere dikkat ettiği ve genç yetenekleri nasıl keşfettiğine dair sunucu Acar Acartürk'ün soracağı soruları yanıtlayacak olan Erdoğan, saat 22.00'de izleyicilerle buluşacak.

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