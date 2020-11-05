  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" TRT 2'de başlıyor
Aktüel

"Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" TRT 2'de başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:39:54 -
"Yılmaz Erdoğan ile Öğrence" TRT 2'de başlıyor

İSTANBUL (AA) - TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım’dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.

Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatroseverlerle paylaşacak.

Yazıp yönettiği filmlerde seyirciyi farklı hikaye geleneklerinin örnekleriyle buluşturan, 1980'li yıllarda başladığı televizyon odaklı senaryo yazarlığına, 1990'lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan, programda tüm tecrübe ve birikimini izleyiciye aktaracak.

Bir sınıf ortamında geçen ve 13 bölümden oluşan programda Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen her yaştan yazar adaylarına yol gösterecek.

Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslubuyla uluslararası kurallara uygun biçim-içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini kendine has diliyle anlatacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Bakan resmen duyurdu
Gündem

Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Bakan resmen duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih gemisinin Karadeniz'deki Türkali-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu...
Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı
Dünya

Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı

Emperyalistlerin vali olarak Mısır’ın başına atadığı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Mısırlı Alim Mustafa el-Ada..
Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat
Ekonomi

Kaan Sarıaydın duyurdu: 2021'in Mart ayına dikkat

Stratejist Kaan Sarıaydın, 2021'in Mart ayında Türkiye'yi büyük müjdelerin beklediğini açıkladı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay