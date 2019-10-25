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Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne (CTE) Yılmaz Çiftci atandı. Peki Yılmaz Çiftci kimdir, nerelidir? Yılmaz Çiftcihangi görevlerde bulundu?

25 Ekim 2019 Cuma 08:18
Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları

Son dakika haberine göre, Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne (CTE) Yılmaz Çiftci atandı. Peki Yılmaz Çiftci kimdir, nerelidir? Yılmaz Çiftcihangi görevlerde bulundu? 

Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürü görevine Giresun Şebinkarahisarlı hakim Yılmaz Çiftçi atandı. Hakim Yılmaz Çiftçi bir süredir Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. 

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre atamalar şöyle oldu: Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Niyazi Acar, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Kasım Çiçek, Personel Genel Müdürlüğüne Mehmet Arı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ali Erdem, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yılmaz Çiftci atandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız getirilirken, Strateji Geliştirme Başkanlığına Ertuğrul Çekin, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına Alim Polat'ın ataması yapıldı. Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına ise Muhittin Özdemir'in atanmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 08:18
  1. Giresun
  2. Yılmaz Çiftci kimdir?
  3. Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları

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