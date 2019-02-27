Yılmaz: “31 Mart’ta demokrasi zaferi yaşanacak"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart’ta halkın büyük teveccühü ile sandıkta yeni bir demokrasi zaferinin yaşanacağını söyledi.

Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Cumhur İttifakı adaylarının çalışmaları devam ederken AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba ilçesindeki programlara katıldı. Yılmaz, Seçim Koordinasyon Merkezinde teşkilat üyeleriyle gerçekleşen toplantının ardından, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Cumhur İttifakı Adayı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve teşkilat üyelerinin katıldığı programda esnaf ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde Ağcagüney Mahallesi’nde halk buluşması gerçekleştirildi.

"Karşımızda yıkım zihniyetinde olanlar var"

Programlarında açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart tarihinde kirli oyunlarla kurulan tüm tezgahların sandıkta bozulacağına dikkat çekti. Cumhur İttifakı’nın karşısında kurulan sözde ittifakların hiç bir ortak noktalarının olmamasına rağmen görünüşte birlikte hareket etmeye çalışmalarının anlamının çok iyi düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Yılmaz, "Türkiye Yeni Kapı ruhu ile büyük bir uzlaşma, birliktelik, el ele verme, gönül gönüle olmanın yol haritasını oluşturdu. Cumhur İttifakı, büyük güçlü Türkiye için yola çıktı. Ama bakıyoruz ki, karşımızda amaçları belli belirsiz, yıkım siyasetinden oluşan zihniyet duruyor. Yıllardır sandıkta büyük bir demokrasi zaferi yaşanarak bunlara gereken dersler verildi. 31 Mart’ta halkımızın büyük teveccühü ile sandıkta yeni bir demokrasi zaferi yaşanacak. Türkiye yerelde de gücüne güç katacak. Cumhur İttifakımızın adayları büyük bir sorumluluk, hassasiyet, hizmet aşkıyla seçmenlerimizin karşısında. Tek dertleri halkına vatanına hizmettir. Bu aşk, halkımızın büyük desteği ile karşılık bulacaktır” dedi.