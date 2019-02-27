0553 313 94 23

Yılmaz: “31 Mart’ta demokrasi zaferi yaşanacak"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart’ta halkın büyük teveccühü ile sandıkta yeni bir demokrasi zaferinin yaşanacağını söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:38
Yılmaz: “31 Mart’ta demokrasi zaferi yaşanacak"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart’ta halkın büyük teveccühü ile sandıkta yeni bir demokrasi zaferinin yaşanacağını söyledi.


Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Cumhur İttifakı adaylarının çalışmaları devam ederken AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba ilçesindeki programlara katıldı. Yılmaz, Seçim Koordinasyon Merkezinde teşkilat üyeleriyle gerçekleşen toplantının ardından, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.


Cumhur İttifakı Adayı Halit Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden ve teşkilat üyelerinin katıldığı programda esnaf ve sivil toplum kuruluşları ziyaretlerinin ardından akşam saatlerinde Ağcagüney Mahallesi’nde halk buluşması gerçekleştirildi.



"Karşımızda yıkım zihniyetinde olanlar var"


Programlarında açıklamalarda bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart tarihinde kirli oyunlarla kurulan tüm tezgahların sandıkta bozulacağına dikkat çekti. Cumhur İttifakı’nın karşısında kurulan sözde ittifakların hiç bir ortak noktalarının olmamasına rağmen görünüşte birlikte hareket etmeye çalışmalarının anlamının çok iyi düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Yılmaz, "Türkiye Yeni Kapı ruhu ile büyük bir uzlaşma, birliktelik, el ele verme, gönül gönüle olmanın yol haritasını oluşturdu. Cumhur İttifakı, büyük güçlü Türkiye için yola çıktı. Ama bakıyoruz ki, karşımızda amaçları belli belirsiz, yıkım siyasetinden oluşan zihniyet duruyor. Yıllardır sandıkta büyük bir demokrasi zaferi yaşanarak bunlara gereken dersler verildi. 31 Mart’ta halkımızın büyük teveccühü ile sandıkta yeni bir demokrasi zaferi yaşanacak. Türkiye yerelde de gücüne güç katacak. Cumhur İttifakımızın adayları büyük bir sorumluluk, hassasiyet, hizmet aşkıyla seçmenlerimizin karşısında. Tek dertleri halkına vatanına hizmettir. Bu aşk, halkımızın büyük desteği ile karşılık bulacaktır” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
    1. Kars’ta 14 köy yolu ulaşıma kapalı
    2. Kocaeli’de 635 öğrenci bisikletlerine..
    3. Minibüsçü cinayeti davasında sanıklara..
    4. Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak..
    5. Barcelona’ya 5G’li telefon damgası
    6. "Mikrokrediler işsizliğin önüne geçiyor"
    7. Özel Hayat Hastanesi 41. yılını kutladı
    8. Balat'ta çökme riski! Giriş ve..
    9. Narlıdere metrosu kapsamında trafik..
    10. Flamenko Şarkıcısı Arcngel ve Yeni..
    11. Binlerce Tepeköylü Başkan Uçak’ı..
    12. Tuzluca’da iki aile arasında bulunan..
    13. Tekirdağ’da FETÖ’nün TSK’daki kripto..
    14. Bayan Çolakbayrakdar, yeni doğum yapan..
    15. Kasımpaşa, tur peşinde
    16. Benzine 11 kuruş indirim yapıldı
    17. Zincirleme kazada 3 çocuk yaralandı
    18. Avrupa borsaları
    19. Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili bir..
    20. Berger’den GETHAM’a ziyaret
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız