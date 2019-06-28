Yıllık enflasyonda sert düşüş yaşanacak

Enflasyonun aylık bazda yüzde 0.05 artış göstermesi beklenirken, yıllık enflasyonun ise baz etkisiyle Mayıs'taki yüzde 18.71'den yüzde 15.74'e sert gerilemesi bekleniyor.

Haziran ayında işlenmemiş gıdada mevsim ürünlerinin tezgahlara daha fazla girmesinin de desteğiyle işlenmemiş gıdanın enflasyona düşürücü etkisi bekleniyor. Ancak ekonomistler yıllık enflasyondaki asıl düşüşün baz etkisiyle olacağına dikkat çekiyorlar.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini 2018 Ekim'de yüzde 25.24 ile görmüş daha sonra yönünü aşağı çevirerek Ocak ayında yüzde 20.35'e, Şubat'ta yüzde 19.67'ye geriledikten sonra Mart'ta yüzde 19.71, Nisan'da yüzde 19.5, Mayıs'ta ise yüzde 18.71 olmuştu.

Reuters'ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre aylık tahminler yüzde 0.17 düşüş ile yüzde 0.42 artış bandında yer alırken, yıl sonu tahminleri ise bir önceki anketteki yüzde 16 seviyesinden yüzde 15.25'e geriledi.

TÜFE Mayıs'ta gıda fiyatlarında yaşanan düşüşün desteğiyle aylık bazda yüzde 1.3 beklentisinin altında yüzde 0.95 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 19.5'ten yüzde 18.71'e gerilemişti.

Gıda grubu düşüşte önemli rol oynayacak

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Haziran'da tüketici fiyatlarının aylık bazda sadece yüzde 0.05 artmasını bekliyoruz. Tahminimize göre enflasyon aşağı çeken kalem gıda grubu olacak. Diğer ana kalemlerde ise mevsimsel ortalamalarına benzer bir hareket tahmin ediyoruz. Baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonunun yüzde 15.7'ye gerilemesini bekliyoruz" dedi.

Geçen yılın Haziran ayında yüzde 2.61 artan tüketici fiyatlarında bu yıl sadece yüzde 0.05 artış beklenmesi, baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonda 3 puana yakın düşüşün ana nedeni olacak.

Benzer şekilde baz etkisi enflasyonun yüzde 2.3 arttığı Ağustos ayında, yüzde 6.3 arttığı Eylül'de ve kısmen yüzde 2.67 arttığı Ekimde de görülecek.

Öte yandan baz etkisi Kasım ve kısmen Aralık'ta ise yıllık enflasyonda yükseltici etkide bulunacak.