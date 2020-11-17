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Aktüel Yıllardır kurduğu hayalini "yazar"lık okulunda gerçekleştirdi
Aktüel

Yıllardır kurduğu hayalini "yazar"lık okulunda gerçekleştirdi

Kocaeli'de yaşayan biyoloji öğretmeni Ayşe Şeker Kılıç, katıldığı yazarlık kurslarının ardından 4 çocuk kitabı çıkardı - Kılıç: - "Yazmak isteyen, yazmayı seven herkes kesinlikle bu kurslara katılmalı. Teknik anlamda çok büyük fayda göreceklerdir"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:45:19 -
Yıllardır kurduğu hayalini "yazar"lık okulunda gerçekleştirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaşayan biyoloji öğretmeni Ayşe Şeker Kılıç, katıldığı yazarlık kurslarının ardından 4 çocuk kitabı çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Yazarlık Okulu ve Çocuk Edebiyatı Yazarlığı" kursları, yazma tutkusu hisseden ve tutkularını eyleme dönüştürmek isteyen yazar adayları için ilham kaynağı oluyor.

Kursa katılan biyoloji öğretmeni Ayşe Şeker Kılıç, kursta aldığı dersler ve ödevlerle hayal ettiği hikayeleri kağıda dökerek, 4 çocuk kitabı çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, kursa katıldığı ilk derste çok heyecanlandığını belirterek, yıllardır kafasında canlandırdığı hikayeleri bulunduğunu, bunları kurgulayamadığı için kağıda dökemediğini kaydetti.

Kurs ilanlarını billboardlarda gördüğünü ve hemen başvurduğunu aktaran Kılıç, ilk önce yazarlık kursuna, daha sonra çocuk edebiyatı kurslarına katıldığını bildirdi.

Kılıç, kurslarda yazma, hikayeyi kurgulama, karakter kurgulama, zaman, mekan ve tasvir gibi teknik işleri öğrendiklerini, kurs eğitmenlerinin verdiği ödevlerle kendisini geliştirdiğini belirtti.

- "Kitabım roman yarışmasında birincilik ödülü aldı"

Kursta anlatılan her konu ve verilen her ödevin önemli olduğuna vurgu yapan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu kurslar sırasında Cevahir Cevherigizli ve Alengirli Dersleri adlı kitabım bir ödev olarak hazırlandı. Aklımda olan bir kurguydu ama uzun zaman kağıda dökememiştim. Roman kurgu ödevi sayesinde eserimi ortaya çıkardım. Kursa getirdim, eğitmenimiz ve arkadaşlarım tarafından çok beğenildi. Eğitmenim içeriğinin geliştirmesini istedi. Bende roman olarak yazmaya başladım. Güzel bir eser oldu. Kanes yayınları Çocuk Edebiyatı Roman Yarışması'nda birincilik ödülü aldı. Bunun başarımın ardından ikinci kitabım Zekai İşlem Tamam ile Sayı Oyunları Bu Öğretmen Biraz Değişik kitabım çıktı. Bu serinin üçüncü eseri ise basım aşamasında."

Kılıç, çocuk edebiyatının dünyaya çocuk gözüyle bakma fırsatı verdiğini, bundan dolayı çocuk edebiyatının çok önemli olduğunu bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bu kursun yazmak isteyenlere çok faydalı olacağına değinen Kılıç, "Yazmak isteyen, yazmayı seven herkes kesinlikle bu kurslara katılmalı. Teknik anlamda çok büyük fayda göreceklerdir." ifadesini kullandı.


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