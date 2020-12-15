  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yıllardır karın ağrısı çeken Hakkarili genç, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu
Aktüel

Yıllardır karın ağrısı çeken Hakkarili genç, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:35:21 -
Yıllardır karın ağrısı çeken Hakkarili genç, başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yıllardır karın ağrısı ve mide rahatsızlığı olan 23 yaşındaki Şaban Yetiş, Hakkari Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle gerçekleştiren mide fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Son yıllarda devletin yatırımlarıyla vatandaşların yaşam standartlarının yükseltildiği Hakkari'de sağlık alanında da büyük gelişmeler yaşandı.

Yeni teknolojiyle donatılan polikliniklerin açıldığı ve alanında uzman doktorların atandığı kentte, vatandaşlar çevre illere gitmeden bulundukları yerde tedavi olma imkanına kavuştu.

Mide rahatsızlığı nedeniyle daha önce çevre illerdeki bazı hastanelerde tedavi gören Şaban Yetiş, ağrılarının artması üzerine geçen hafta Hakkari Devlet Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde yemek borusu iltihabı ve mide fıtığı tanısı konulan Yetiş, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sefer Durucan ve Op. Dr. Ziya Orun Belibağlı tarafından kentte ilk kez kapalı yöntemle gerçekleştirilen mide fıtığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Belibağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın önceki yıllarda karın ağrısı ve reflü şikayetiyle çeşitli merkezlere başvurduğunu söyledi.

Son olarak Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda hastada yemek borusu iltihabı ve mide fıtığı tespit edildiğini belirten Belibağlı, "Ameliyat önerdiğimizi hastamızın yatışı kabul etmesi üzerine onu ameliyata aldık. Karın bölgesinde 5 küçük delik açarak, laparoskopik dediğimiz kapalı teknik ile ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanın ameliyattan sonra bir sıkıntısı olmadı. Bu tür ameliyatlar genellikle büyükşehirlerdeki hastanelerde yapılıyor. Burada imkanlarımızı seferber edip hastamıza başka bir şehre gitmeden ameliyat olma fırsatı sunduk. Bu da kentte bir ilk oldu ve bunu başardığımız için mutluyuz. Hastanemiz şu anda büyük bir şehir hastanesinin imkanlarına sahip." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Yetiş ise 6 yıldır midesinden rahatsız olduğunu ifade ederek, "Başarılı bir ameliyat geçirdim. Şu an iyi durumdayım. Artık istediğim her şeyi yiyip içebiliyorum. Eskiden tedavi için Van, Diyarbakır, Ankara'ya gidiyorduk. Burada çok başarılı doktorlarımız var. Allah doktorlarımızdan ve diğer sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Başka yere gitmemize gerek kalmadı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var
Gündem

Çavuşoğlu'ndan TBMM'de tarihi konuşma: Yoksa darbe beklentiniz mi var

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'a, "Seçim olsa da iktidarın..
Gerçek ortaya çıktı... İran'ın asıl korktuğu topraklarında o Türk devletinin yeniden kurulması!
Gündem

Gerçek ortaya çıktı... İran'ın asıl korktuğu topraklarında o Türk devletinin yeniden kurulması!

Gazeteci Taha Dağlı "İran'ın asıl korkusu o devlet" başlıklı yazısında, İran'la yaşanan şiir gerilimine değinerek İran'ın kurulmasından kork..
CHP'li İBB'den yeni skandal! Kilidi kırıp içeri girdiler
Gündem

CHP'li İBB'den yeni skandal! Kilidi kırıp içeri girdiler

Başakşehir'deki birçok projeyi yarım bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şimdi de gözünü Anne ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay