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Yıllardır af değil yargılanma bekliyorlar!

Kirli ve planlı bir provokasyonun kurbanı olan Sivas mazlumları, 25 yıldır gerçek adaletin tecelli edeceği günü sabırla bekliyor. Mağdur yakınları “Başkanımız Erdoğan’ın konu ile ilgilenmesini istiyoruz. Af değil yeniden yargılanma bekliyoruz. Adaletin tecelli etmesi mahşere kalmasın” dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
Yıllardır af değil yargılanma bekliyorlar!

Ateist Aziz Nesin ve marjinal grupların Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (S.A.V) yönelik ağır hakaretleri sonucu gelişen Sivas Olayları’nın üzerinden çeyrek asır geçti. Sivas olaylarını çıkaranların faili bulunmazken, sadece slogan attığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen vatandaşlarımız ise 25 yıldır çile çekiyor.

 37 kişinin hayatını kaybettiği Madımak hadisesinin aydınlatılmasını bekleyen Sivas davası mazlumları; yeniden yargılama bekliyor. “Af değil adalet istiyoruz” diyen sanık yakınları ve avukatları, adil bir yargılama sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağını ve zindan kapılarının açılacağını ifade ediyor.

ADİL YARGILAMA OLMADI

Sivas Barosu eski Başkanı Muharrem Eliş, “Sivas davasında yargılama sürecindeki eksiklikler, yanlışlıklar gösteriyor ki adil bir yargılanma olmadı. İntikam hırsıyla hareket edildi. Sivas olayları açıkça bir provokasyondur” dedi. Sivas mağdurlarının haksız yere cezaevlerinde tutulduğunu kaydeden Eliş, “Şuanda cezaevinde olan hükümlülerin, şu fiili yaptıklarına dair somut bir delil yok. Bunlar açık bir provokasyonun kurbanıdır. Bu davadaki garabetleri bir türlü aydınlatılamadı. Eski Türkiye alışkanlıklarından vazgeçiyoruz ama bir türlü eski Türkiye alışkanlığı olan Sivas davasını vazgeçemedik” ifadelerini kullandı.

AF DEĞİL YENİDEN YARGILAMA

Sivas davası için yeniden bir yargılamanın şart olduğunu kaydeden Eliş, “Sivas’ın üzerindeki bu haksız kara leke ortadan kalksın. Yeniden yargılanma şart. İçerdeki insanlar hakikaten suçluysa cezalarını çeksin. Ama bu adamlar mazlumsa da serbest bırakılsın” şeklinde konuştu. Sivas davası mazlumlarının üvey evlat muamelesi gördüğünü kaydeden Eliş, “Cumhuriyet tarihinde bir tek dosyadan bu kadar aralıksız yatan başka kimse yok. Sadece Sivas mazlumları var. 25 yıldır cezaevlerindeler ve hiçbir aftan yararlanamıyorlar. Bu durum adil bir yargılamayla düzelir” dedi.

SOYKÖK: 25 YILDIR USANMADAN MÜCADELE VERDİK

Aziz Nesin’i protesto etmek için Madımak Oteli’nin önündeki eyleme katıldığı gerekçesiyle önce idam, daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Cafer Soykök’ün oğlu Feyzullah Soykök, “Babamdan ayrı tam 25 yılımı geçiriyorum. Babam cezaevine girdiğinde 5 yaşındaydım. Simsiyah saçı ve sakalları vardı. Ne değişti derseniz; ben bugün 30 yaşındayım, babamın ise simsiyah sakalları bembeyaz olmuş. Ömrü boyunca İslam’a, ilme hizmet eden babanın bir evladı olmaktan gurur duydum. Sivas’ın hedef il olarak seçildiği olaylardan sonra çok mücadeleler verdik. Yeniden tarafsız bir şekilde dosyaların açılmasını, mazlumların haklarının biran evvel iade edilmesini usanmadan haykırdık. Terör örgütleri ile aynı maddeden yargılanan yüzlerce Müslüman’ın cezaevlerinde baskı ve kısıtlamalar ile karşılaşması bizleri daha da derinden yaralıyor. Son umudumuz devletimizin ilk başkanı olan Tayyip Erdoğan’dır. Çile dolu bir hayat geçiren başkanımız bu zulmü bitirsin artık” ifadelerini kullandı.

YAKINLARIMIZ KURBAN EDİLDİ

85 yaşındaki Sivas mağduru Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç, “Bizim yakınlarımız kader kurbanı edildiler. Adaletlice yargılanmadı. Mahkemeler üzerinde baskı kurdular. Yalancı şahitlerin söylemleri mahkemelerde delil sayıldı. Biz yeniden yargılanma istiyoruz” dedi. Mağdurların suçsuz olduğunu kaydeden Kılıç, “Bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Adaletli bir yargılama sonucunda içerde yatanların suçsuz oldukları anlaşılacaktır. Benim babam 85 yaşında. Normalde 75 yaşından sonra cezanın dışarıda çekilmesi için kanun var. Babamı yararlandırmıyorlar. Hiçbir aftan yararlanamıyoruz. Bu insanlar bir an önce tekrar yargılansın. Olaylarla hiç ilgisi olmayan insanlar yatıyor içerde” ifadelerini kullandı.

DRAM ARTIK SON BULSUN

Bir diğer Sivas olayları mağduru Faruk Belkavli’nin vasisi Aynur Kangalgil, “Sivas davasından yatan yakınlarımızın dramı artık son bulsun istiyoruz. Bu zulüm ne zaman bitecek? Ne zaman sona erecek? Abim, ağır derecede epilepsi, sara ve parkinson hastası. Günleri ağır epilepsi nöbetleriyle geçiyor. Gerçek suçlular bir an önce bulunsun. Dile kolay 25 sene hapisane köşelerinde ailelerinden uzaklar. Bu çile ve bu hasretin bir an önce bitmesini bekliyoruz” dedi. Devlet büyüklerinin bu işe el atmasını beklediklerini söyleyen Kangalgil, “Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer devlet büyüklerine sesleniyoruz: Sivas mazlumlarına yeniden yargılanma yolu açılsın. Adil bir yargılanma neticesinde beraat edeceklerdir” dedi.

PROVOKASYONUN KURBANI OLDULAR

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Aziz Nesin öncülüğünde bir cuma günü başlatılan provokasyon amacına ulaştı ve 37 kişinin ölümüyle son buldu. Bu olay sonrası Müslümanlar üzerinde büyük bir baskı kuran dönemin hükümeti, hiçbir delil ve belge olmadan onlarca mazlumu zindanlara tıktı, müebbet hapse mahkûm etti. Akit ise Sivas mazlumlarının mağduriyetini sürekli olarak gündemde tutup, başta mağdurlar ve mağdur yakınları olmak üzere sanık avukatlarıyla görüştü ve zulmün son bulması noktasında ısrarlı yayınlar yaptı.

DAVANIN HÂKİMİ; “YARGITAY’A DİRENDİK BAŞARAMADIK” DEMİŞTİ

Sivas davasının hâkimi Orhan Karadeniz, Akit’e yaptığı açıklamada “Bizden önceki mahkeme heyetinin aldığı kararların birçoğuna katıldık, ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun daha fazla ceza isteğine direnemedik” demişti. Ankara 1 No’lu DGM’nin Başkanı Orhan Karadeniz, kendilerinin hata yapmış olabileceğini belirterek “Yeni deliller ışığında, yeniden yargılama yapılarak hatalar giderilebilir” şeklinde konuşmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
  1. Ankara
  2. Sivas mazlumları
  3. Sivas olayları
  4. madımak

YORUM YAZ

  • Ömer halis Ömer halis 4 sa önce
    KATİLLER TECAVÜZCÜLER GASPÇILAR HIRSIZLARDOLANDIRICILAR VATAN HAİNLERİ DIŞARDA AMA MASUM BOŞ YERE 25 YILHAPİS YATAN SİVAS MAĞDURLARI VATANSEVERLER İÇERDE GELDE DELİRME ALLAHIM YARDIM ET VE ISLAH ET
  • veli veli 4 sa önce
    Sıvas Madımak madurları olayı kesinlikle neşter vurulması gereken bir konu. Hiç bir maslahatın asla telafi edemeyeceği kadar uzun ve mantıksız bir süreç. Her iki cihanda vebali çok ağır olur.
  • OsmanoğluOsmanoğlu1 sa önce
    Bu komplonun baş aktörü temel karamolğlu imiş. CHP ve HDP ittifakında açık etti.
  • LeventLevent1 sa önce
    Sivas mağdurlarına kimse korkusundan yaklasamiyor.bir akit gazetesi dile getiriyor.umudum bu dönemde devlet büyüklerinin bu olayla ilgilenmesi.
  • Hüseyin GüneyHüseyin Güney2 sa önce
    AKP HÜKÜMETLERİ ÖNÜNE GELENE AF ÇIKARTIP, SALIVERİRKEN BU MAZLUMLARIN SESİNİ DUYACAK VİCDANLARI YOKTU. ASKERİMİZİ POLİSİMİZİ ŞEHİT EDEN ŞEREFSİZLER GÜLEREK GEZERKEN, SUÇU KESİNLEŞMEYEN MÜSLÜMANLAR ZİNDANDA. 16 YILDIR ARİEL ŞARON MU YÖNETİYOR BU ÜLKEYİ.?
  • hasanhasan3 sa önce
    ne rezalet yahu bunun kumpas olduğu çıktıya meydana hala niye haiis bu kişiler
  • Deli dumrulDeli dumrul1 sa önce
    temel karamolladışarıda bunlar niye içeride garip olan bu
  • mdoğan mdoğan 1 sa önce
    Gerçektenhükümet biran öncesivas mağdurlarını bırakmalı..bu zülüm bitmeli
  • hasanhasan4 sa önce
    bizde bekliyoruz yargılanıp cezalarını çekmesini bu itlerin de sizin gibi kışkırtıcıların da
  • Hans MollaogluHans Mollaoglu1 sa önce
    Harun Sekmen, Ateist Aziz Nesin diye yaziya baslamaniz sizin bir yazar, entellektüel, düsünen bir insan olarak bir "HiÇ" oldugunuzun disa vurumudur... Ayrica size ne Nesin`in Ateist olmasindan? Yada belki daha etkili olacagindan, sana ne? Ben sana (Siz´den sana´ya geçis bilinçli) Sünni Harun Sekmen, Deist Harun, Agnostist Harun yada ne bileyim Lan Harun Sekmen demiyorsam... Evrensel ahlaki durus diye bir sey var, yahu bir gram alin yeter, insan olun, bu kadar mi sevgisiz büyüdünüz...
  • Osman ÖzkanOsman Özkan1 sa önce
    bu haberi okuyunca temel karamollaoğlu ve ona oy veren 650 bin cıvarında,ki 4o yaş ustundeki saadet partilinin insanlığı bırakın hayvanlardan bile aşağı derecede bir yerde olduğunu düşünuyorum 40 yaş üzerinde olup bu masumların birinci derecedeki muhatapları bu madımak öteli madurlarıdır.40 yaş altındaki saadet partisine gönül veren insanların,da bu davayı ve sivas olaylarını mutlaka araştırıp bilği sahibi olmaları gerekiyor.aksı taktide lanetle anılmak ve hainlikle suçlamalardan onlarda asla kurtulamıyacaklardır.
  • yılmaz türkyılmaz türk2 sa önce
    16 yıldırbu mazlumlarla ilgili tek bir adım atmayan -- atamayan AK PARTİ utansın. Tek dertleri 16 yıldır tek bir oy alamadıkları ALEVİ kardeşleri
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