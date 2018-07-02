Yıllardır af değil yargılanma bekliyorlar!

Ateist Aziz Nesin ve marjinal grupların Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (S.A.V) yönelik ağır hakaretleri sonucu gelişen Sivas Olayları’nın üzerinden çeyrek asır geçti. Sivas olaylarını çıkaranların faili bulunmazken, sadece slogan attığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkûm edilen vatandaşlarımız ise 25 yıldır çile çekiyor.

37 kişinin hayatını kaybettiği Madımak hadisesinin aydınlatılmasını bekleyen Sivas davası mazlumları; yeniden yargılama bekliyor. “Af değil adalet istiyoruz” diyen sanık yakınları ve avukatları, adil bir yargılama sonucunda gerçeklerin ortaya çıkacağını ve zindan kapılarının açılacağını ifade ediyor.

ADİL YARGILAMA OLMADI

Sivas Barosu eski Başkanı Muharrem Eliş, “Sivas davasında yargılama sürecindeki eksiklikler, yanlışlıklar gösteriyor ki adil bir yargılanma olmadı. İntikam hırsıyla hareket edildi. Sivas olayları açıkça bir provokasyondur” dedi. Sivas mağdurlarının haksız yere cezaevlerinde tutulduğunu kaydeden Eliş, “Şuanda cezaevinde olan hükümlülerin, şu fiili yaptıklarına dair somut bir delil yok. Bunlar açık bir provokasyonun kurbanıdır. Bu davadaki garabetleri bir türlü aydınlatılamadı. Eski Türkiye alışkanlıklarından vazgeçiyoruz ama bir türlü eski Türkiye alışkanlığı olan Sivas davasını vazgeçemedik” ifadelerini kullandı.

AF DEĞİL YENİDEN YARGILAMA

Sivas davası için yeniden bir yargılamanın şart olduğunu kaydeden Eliş, “Sivas’ın üzerindeki bu haksız kara leke ortadan kalksın. Yeniden yargılanma şart. İçerdeki insanlar hakikaten suçluysa cezalarını çeksin. Ama bu adamlar mazlumsa da serbest bırakılsın” şeklinde konuştu. Sivas davası mazlumlarının üvey evlat muamelesi gördüğünü kaydeden Eliş, “Cumhuriyet tarihinde bir tek dosyadan bu kadar aralıksız yatan başka kimse yok. Sadece Sivas mazlumları var. 25 yıldır cezaevlerindeler ve hiçbir aftan yararlanamıyorlar. Bu durum adil bir yargılamayla düzelir” dedi.

SOYKÖK: 25 YILDIR USANMADAN MÜCADELE VERDİK

Aziz Nesin’i protesto etmek için Madımak Oteli’nin önündeki eyleme katıldığı gerekçesiyle önce idam, daha sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Cafer Soykök’ün oğlu Feyzullah Soykök, “Babamdan ayrı tam 25 yılımı geçiriyorum. Babam cezaevine girdiğinde 5 yaşındaydım. Simsiyah saçı ve sakalları vardı. Ne değişti derseniz; ben bugün 30 yaşındayım, babamın ise simsiyah sakalları bembeyaz olmuş. Ömrü boyunca İslam’a, ilme hizmet eden babanın bir evladı olmaktan gurur duydum. Sivas’ın hedef il olarak seçildiği olaylardan sonra çok mücadeleler verdik. Yeniden tarafsız bir şekilde dosyaların açılmasını, mazlumların haklarının biran evvel iade edilmesini usanmadan haykırdık. Terör örgütleri ile aynı maddeden yargılanan yüzlerce Müslüman’ın cezaevlerinde baskı ve kısıtlamalar ile karşılaşması bizleri daha da derinden yaralıyor. Son umudumuz devletimizin ilk başkanı olan Tayyip Erdoğan’dır. Çile dolu bir hayat geçiren başkanımız bu zulmü bitirsin artık” ifadelerini kullandı.

YAKINLARIMIZ KURBAN EDİLDİ

85 yaşındaki Sivas mağduru Ahmet Turan Kılıç’ın oğlu Necdet Kılıç, “Bizim yakınlarımız kader kurbanı edildiler. Adaletlice yargılanmadı. Mahkemeler üzerinde baskı kurdular. Yalancı şahitlerin söylemleri mahkemelerde delil sayıldı. Biz yeniden yargılanma istiyoruz” dedi. Mağdurların suçsuz olduğunu kaydeden Kılıç, “Bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Adaletli bir yargılama sonucunda içerde yatanların suçsuz oldukları anlaşılacaktır. Benim babam 85 yaşında. Normalde 75 yaşından sonra cezanın dışarıda çekilmesi için kanun var. Babamı yararlandırmıyorlar. Hiçbir aftan yararlanamıyoruz. Bu insanlar bir an önce tekrar yargılansın. Olaylarla hiç ilgisi olmayan insanlar yatıyor içerde” ifadelerini kullandı.

DRAM ARTIK SON BULSUN

Bir diğer Sivas olayları mağduru Faruk Belkavli’nin vasisi Aynur Kangalgil, “Sivas davasından yatan yakınlarımızın dramı artık son bulsun istiyoruz. Bu zulüm ne zaman bitecek? Ne zaman sona erecek? Abim, ağır derecede epilepsi, sara ve parkinson hastası. Günleri ağır epilepsi nöbetleriyle geçiyor. Gerçek suçlular bir an önce bulunsun. Dile kolay 25 sene hapisane köşelerinde ailelerinden uzaklar. Bu çile ve bu hasretin bir an önce bitmesini bekliyoruz” dedi. Devlet büyüklerinin bu işe el atmasını beklediklerini söyleyen Kangalgil, “Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve diğer devlet büyüklerine sesleniyoruz: Sivas mazlumlarına yeniden yargılanma yolu açılsın. Adil bir yargılanma neticesinde beraat edeceklerdir” dedi.

PROVOKASYONUN KURBANI OLDULAR

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Aziz Nesin öncülüğünde bir cuma günü başlatılan provokasyon amacına ulaştı ve 37 kişinin ölümüyle son buldu. Bu olay sonrası Müslümanlar üzerinde büyük bir baskı kuran dönemin hükümeti, hiçbir delil ve belge olmadan onlarca mazlumu zindanlara tıktı, müebbet hapse mahkûm etti. Akit ise Sivas mazlumlarının mağduriyetini sürekli olarak gündemde tutup, başta mağdurlar ve mağdur yakınları olmak üzere sanık avukatlarıyla görüştü ve zulmün son bulması noktasında ısrarlı yayınlar yaptı.

DAVANIN HÂKİMİ; “YARGITAY’A DİRENDİK BAŞARAMADIK” DEMİŞTİ

Sivas davasının hâkimi Orhan Karadeniz, Akit’e yaptığı açıklamada “Bizden önceki mahkeme heyetinin aldığı kararların birçoğuna katıldık, ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun daha fazla ceza isteğine direnemedik” demişti. Ankara 1 No’lu DGM’nin Başkanı Orhan Karadeniz, kendilerinin hata yapmış olabileceğini belirterek “Yeni deliller ışığında, yeniden yargılama yapılarak hatalar giderilebilir” şeklinde konuşmuştu.