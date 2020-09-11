Yıllarca sömürdüler, şimdi de ırkçılık yapıyorlar! Sarkozy’den siyahiler için skandal ifade

Yıllarca Afrika ülkelerinde siyahilerin emekleri üzerinden geçinen emperyalist Fransa, şimdi de ırkçılığı körükleyecek skandallarla gündeme geliyor. Aşırı sağın yükseldiği ülkelerden biri olan Fransa’da, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’den de rezil bir çıkış geldi. Sarkozy, siyahiler için akılalmaz bir ifade kullandı.

“Quotidien” isimli programa katılan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Agatha Christie’nin meşhur, “10 küçük asker” isimli eserinden bahsetti.

Siyasetçilerin, halk tarafından yoğun olarak kullanılan ifadeleri dahi kullanamadığını savunan Nicolas Sarkozy, kitabın ilk isminin, “10 küçük zenci” olduğunu hatırlattı.

Bu duruma atıf yapan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, “Maymun kelimesini kullanabiliyor muyuz artık? Bunu diyemiyoruz. O yüzden kitaba da ’10 küçük asker’ diyoruz” şeklinde konuştu.