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Yıllara meydan okumanıza yardımcı olacak 5 yöntem

Hem kadınlar hem de erkekler kaç yaşında olursa olsun ışıl ışıl parlayan bir cilde ve gür saçlara sahip olmak ister. Yıllara meydan okumak içinse ihtiyacınız olan 5 yöntemi sizler için derledik.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
Yıllara meydan okumanıza yardımcı olacak 5 yöntem

Yaş ilerledikçe cilt parlaklığını kaybeder ve kırışıklar oluşmaya başlar. Zamanın hızına karşı koyamayan bir diğer unsur ise saçlardır. Beyazlayan, dökülen saçlar hem hanımların hem de beylerin keyfini fazlasıyla kaçırır. Yıllara meydan okumak içinse ihtiyacınız olan her şey doğada bulunuyor. İşte, zamanın cildinizde bırakacağı derin izlerin önüne geçmenize yardımcı olan 5 yol.

Yeşil çay

Uzak Doğu'da binlerce yıldır şifa kaynağı olarak tüketilen yeşil çay, yılların cildinizde derin izler bırakmasına mani olur.

Su

İnsan bedeninin yüzde 65'si sudan oluşur. Cildin tazelenmesi, hücrelerin yenilenmesi için her gün bolca su tüketmek son derece önemlidir. Uzmanlar günde en az 2,5 litre su içilmesini vurguluyor. Yeterli miktarda su tüketimi yalnızca cilt için tüm vücut için kıymetlidir.

Gül suyu

Gül suyu cilt sağlığı için son derece kıymetlidir. Her gün cildinizi bir pamuk yardımıyla gül suyu ile temizlerseniz; kırışıklıkların oluşmasını büyük ölçüde engellersiniz.

Kolejen arttıran gıdalar

Cildin genç görünmesi için kolejen çok önemlidir. Vücudun kolejen üretimini arttıran besinler tüketerek derin kırışıklara mani olabilirsiniz. Bunun için; yabanmersini, ıspanak, pazı, karalahana, beyaz çay, sarımsak, mandalina, portakal, limon, fasulye, nohut, yeşil mercimek, elma, kırmızı biber gibi besinleri tüketmeniz son derece önemlidir.

Deniz yosunu

İlaç sanayinde kullanılan deniz yosunu Japon’da yüzlerce yıldır sağlık için tercih ediliyor. Vitamin ve minarel deposu olan deniz yosunu cilt sağlığı için sandığınızdan çok daha etkilidir. Deniz yosununu toz halinde aktarlardan veya online alış veriş sitelerinden bulabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:28
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