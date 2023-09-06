Yıllar sonra yeniden! 'Van Gölü Canavarı' döndü mü?
Tatvan'da piknik yapan vatandaşların çektiği görüntü herkesi şaşırttı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde piknikçiler tarafından çekilen görüntüler, 'Van Gölü Canavarı'nı yeniden gündeme getirdi.
Tatvan ilçesinin Hanelmalı köyü mevkisinde Van Gölü’nde hızla hareket eden canlı, pikniğe giden ailenin cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri çeken kişiler, sırtının tırtıklı olduğunu ve çok hızlı hareket ettiğini belirttikleri canlının, 'Van Gölü Canavarı' olduğunu öne sürdü.
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