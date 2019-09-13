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Yıllar sonra ilk kez erken çıkan yerli hamsi balıkçıları endişelendirdi

Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından avlanan hamsi son yılların en erken çıkan hamsisi oldu.

13 Eylül 2019 Cuma 11:13
Yıllar sonra ilk kez erken çıkan yerli hamsi balıkçıları endişelendirdi

Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından avlanan hamsi son yılların en erken çıkan hamsisi oldu. Balıkçılar erken gelen hamsi nedeniyle sezonun da erken kapanacağından endişe ediyor.


Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık sektörüyle uğraşan Süleyman Çakır, ilk kez bu sezon hamsinin çok erken çıktığını belirterek hem sevindiklerini hem de endişelendiklerini söyledi. Palamut olmadığı için hamsi avının olduğunu kaydeden Çakır, “Hemen hemen 30 yıldır bu sektördeyim. Tezgahımızda şu an Trabzon sularında avlanan yerli hamsiyi satıyoruz. Bu sene çok erken çıktı. Hatırladığım kadarıyla daha önce hiç bu kadar erken çıkmamıştı. Palamut olmadığı için hamsi geldi” dedi.


Hamsi sezonunun erken kapanacağından endişelendiğini belirten Çakır, “Temennimiz bu sene hamsi çok olması yönünde. Ancak şimdiden çıktıysa birkaç ay sonra biter diye düşünüyorum. Palamut olmadı mı hamsi sezonu erken kapanır. Tekneler hep hamsiye yükleneceği için hamsi sezonu da erken kapanacak. Şu an tezgâhlarımızda istavrit, hamsi, mezgit var. Hamsinin kilosunu bugün 15 TL’ye veriyoruz. Dün 7,5-10 TL idi. Dolayısıyla bugün az hamsi geldiği için fiyatı da yukarı çıktı. İstavrit 10 TL. Balıkçılar olarak şu an palamuttan tamamen umudumuzu kestik diyebiliriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:13
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