Yıllar acımamış... 'Taksim Dayı' yıllar sonra ortaya çıktı!

2019 yılında bir sokak röportajında kendisine İngilizce olarak sorulan "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna 'Taksim' yanıtı verdiği video viral olan "Taksim Dayı" yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. 30 yıldır İstanbul'da yaşayan ancak hiç Taksim'e gitmeyen Muammer Topal'ın son hali çok konuşuldu.

2019 yılında bir sokak röportajında kendisine İngilizce olarak sorulan "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna 'Taksim' yanıtı verdiği video viral olan "Taksim Dayı" yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı.

30 yıldır İstanbul'da yaşayan ancak hiç Taksim'e gitmeyen Muammer Topal'ın son hali çok konuşuldu.

Taksim Dayı olarak tanınan fenomenin 30 yıldır İstanbul'da yaşamasına rağmen Taksim'e daha önce hiç gitmediği öğrenilince herkes onu Taksim'e götüreceğini söylemişti.

Türkiye'nin gündemine oturan ancak uzun yıllardır görüntülenmeyen Topal yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Bir otobüste Taksim'e giden Muammer Topal'ın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Taksim Dayı'nın o hali sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

İşte Taksim Dayı'nın son hali...