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Aktüel

Yılkı atlarını motokrosçular kask kamerasıyla görüntüledi

Kütahya’nın Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasında Yaylacık ormanlarında yaşayan ve nadir olarak görünen yılkı atları, motokros sporcularının kask kameraları ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:47:24 -
Yılkı atlarını motokrosçular kask kamerasıyla görüntüledi

Kütahya’nın Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasında Yaylacık ormanlarında yaşayan ve nadir olarak görünen yılkı atları, motokros sporcularının kask kameraları ile görüntülendi.


Tavşanlı Yaylacık Ormanı’na giden motokros sporcuları İhsan Özyurt ve Engin Göktepe, yılkı atı sürüsüne rastladı. Motosikletlerin önünden sürü halinde bir süre giden yaklaşık 60 kadar at, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Kask kamerası görüntülerinde, motokrosçuların atları ilk kez bu kadar kalabalık görmekten duydukları heyecan dikkati çekti.


Atları görüntüleyen Özyurt, bu ormana birçok kez gelmesine rağmen yılkı atlarını ilk kez bu kadar kalabalık sürü halinde gördüğünü ifade etti. Özyurt, "Yaylacık ormanlarında motokrosçu arkadaşlarla gittiğimizde daha önce az sayıda bu atlardan görüyorduk. Bu seferki gittiğimizde ise sayı oldukça çoktu. Yaklaşık 60 kadar yılkı atı ile karşılaştık. Her zaman bu atları görmek nasip olmuyor. Bu sefer iyi oldu. Allah’tan yanımızda kask kameramız vardı da bu güzellikleri çekebildik. Her daim yanımızda kamera olmadığı için görsek de bunları gösterme imkanımız olmuyordu. Bu sefer atların görüntülerini yakaladık ve bu sürülerin çokluğu muhteşem oldu" diye konuştu.

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