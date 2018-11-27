Yılın son MGK toplantısı sona erdi! 'Suriye'deki emrivakiye göz yumulmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısının sona erdiği bildirildi. Kritik toplantı 5 saat sürdü.

Yayımlanan MGK bildirisinde, "Bazı ülkelerin proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir." ifadesi kullandıldı.

Irak'taki terör unsurlarına yönelik operasyonlar süreceği belirtilen bildiride, Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacağı vurgulandı.

PKK/PYD-YPG'nin bölge halkına zulmederek ve göçe zorlayarak değiştirdiği demografik yapıya karşı duyarsız kalınmayacağı güçlü şekilde ifade edildi.