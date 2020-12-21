Yılın son ayında faizler sıfırladı

BMW Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Aralık ayına özel hazırladığı kampanyasında, tüketicilere çeşitli faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor. Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve 216d Active Tourer modellerinde 300 bin TL’ye 12 aya kadar yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. 3 Serisi’nde 300 bin TL’ye 12 aya kadar yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. Verilen bilgiye göre, 2 Serisi Gran Coupe ve X3 modellerinde 15 bin TL, 3 Serisi ve 5 Serisi modellerinde ise 20 bin TL takas desteği bulunuyor.

JEEP Jeep, Compass ve Renegade modellerinde 45 bin TL’ye varan takas indirim seçeneği sunuyor. Aralık ayında Renegade 284 bin 450 TL, Jeep Compass ise 399 bin 950 TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yeni sahiplerini bekliyor.

MERCEDES-BENZ MercedesBenz Finansal Hizmetler, C-Serisi’nde 360 bin TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0 faizli kredi sunuyor. E-Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için de 480 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz oranı kampanya dahilinde sunuluyor.

PEUGEOT Fransız markanın kampanyasında 3008 ve 5008 modelleri lansmana özel 100 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. 2008 modelinde de 229 bin 500 TL’den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. Markanın D-Sedan segmentindeki temsilcisi 508’de 120 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile kampanyaya dahil edildi. 308’de geri görüş kamerası, cam tavan ve karartılmış arka camlarla birlikte 229 bin TL’den başlayan fiyatlar ile alınabiliyor. Hafif ticari model Rifter’da da 45 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.

VOLKSWAGEN Yeni Tiguan, Aralık ayına özel yüzde 0 faiz avantajıyla Volkswagen Yetkili Satıcılarında. Volkswagen Finanstan (vdf), 100 bin TL krediye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz fırsatı ay sonuna kadar geçerli. Volkswagen’in yıl sonuna özel kampanyasından yararlanarak yeni yıla Yeni Tiguan sahibi olarak girebilirsiniz