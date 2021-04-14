‘Yılın otomobili’ için 7 finalist belli oldu
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının 7 finalisti, konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan’da yaptığı oylama ile belirlendi.
Oylama sonucunda 27 aday otomobil arasından Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris finale kalmaya hak kazandı. Birinci olan otomobil için ödül töreni haziran ayında gerçekleştirilecek ve dijital platformlardan yayınlanacak.