“Yılın ikinci yarısını ‘virüs geçirmez’ yapmak elimizde”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yeni normalin bugün başlayacağını hatırlatarak, İstanbul iş dünyasının işe yeniden güçlü dönüşün heyecanını duyduğunu ifade etti. Avdagiç, “Mağazaların, iş yerlerinin kapısında asılan ‘açık/kapalı’ yazılarını ‘coronavirüse kapalı/güvenli üretim ve tüketime açık’ hale getireceğimiz süreç başladı. Bu süreçle birlikte yeni normali üretime uyarlamamız mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bugünden itibaren yeni bir yol üzerinde yürümeye başlayacağını aktaran Avdagiç, “Covid-19 salgını sebebiyle bu yol, engeller ve zorluklarla dolu olacaktır. Bize bu yeni dönemde kılavuz olacak ve bu süreci başarıyla geride bırakmamızı sağlayacak tek şey, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun rehberliğinden zerrece ayrılmamaktır. Biz üretim yapılarımızı da, ticari altyapımızı da bunun üzerine kurguluyoruz” diye konuştu.

Yılın ikinci yarısını hijyen kalkanı ile “virüs geçirmez” yapmanın bizim elimizde olduğunu belirten Avdagiç, “Covid-19’u kendimizi izole ederek değil, virüsü izole ederek yeneceğiz” dedi.

Avdagiç, “Elimiz işimizde, gözümüz sağlık tedbirlerinde olacak” mesajı verdi.