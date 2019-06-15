'Yılın Gazetecisi' ödülü Spor Müdürümüz Savcı'ya

"Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreninde 2018 yılının başarılı sporcu, yönetici, teknik adam, kulüp, kurum ve kuruluşlarına ödülleri takdim edildi. Törende, gazetemiz spor müdürü Hasan Emrah Savcı da 'Yılın Gazetecisi' kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından verildi.

JW Marriott Otel'deki düzenlenen geceye katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, misafirlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Organizasyonun önemine vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Son 17 yılda yapılan yatırımlar dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında devrim niteliğinde" dedi.

"Ülkemiz dünyanın en genç ve en dinamik nüfusuna sahip ülkelerden biri" diyerek konuşan Kasapoğlu, "Avrupa'da 20 milyon gençle en genç nüfusa sahip ülkeyiz. Gençlerimiz bizler için önemli. Sporu tabana yaymak gibi ve ülkemizin spor kültürü açısından gelişmesini tamamlama amacımız var. Son 17 yılda yapılan yatırımlar dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle karşılaştırıldığında devrim niteliğinde. Bu devrimde, Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, sporu sporcuyu önemsemesi önemli rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Gönüllülük Yılı" için eylem planı hazırlandı

2019 senesini "Gönüllülük Yılı" ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, 43 başlık altında eylem planı hazırladı. Bakanlığın açıklamasında, 22 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen Gönüllük Lansmanı'nın ardından, projeyle ilgili 43 başlıktan oluşan bir eylem planı hazırlandığı bildirildi. Gönüllülük kavramını sağlamlaştırmak, kurumsallaştırmak ve gençleri harekete geçirmek için koordineli bir şekilde çalışan bakanlık, belirlediği 6 stratejik hedefe yönelik eylem planı oluşturdu. Proje kapsamında hayata geçirilen "Genç Gönüllüler Platformu" internet sitesi, daha geniş kitlelere ulaşması adına güncellenecek. Platformun yeni sürümü ve mobil uygulaması da hizmete sunulacak.