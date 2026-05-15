15 Mayıs1978: Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı'nın vefatı (Müftü)

1904 yılında Selanik Vilayeti’nin Petriç Kasabası’nda doğdu. Babası Petriç Müftüsü İbrahim Efendi’dir. 1924 yılında Tıbbiye’ye yazılmış; ancak maddi imkânsızlıklar sebebiyle İlahiyat Fakültesine geçmiş ve buradan 1927 yılında mezun olmuştur. İlahiyat tahsili sırasında Süleymaniye Kütüphanesi’nde açılan kursa devam etmiş ve çeşitli zevattan dersler almış; mezuniyetini müteakip Fatih Millet Kütüphanesi, Pertev Paşa kısmına tayin edilerek, 10.08.1927 tarihinde bu görevine başlamıştır.







Ayrıca Murad Molla ve Süleymaniye kütüphanelerinde de çalıştı.



Ortaokul ve liselerde Türkçe, edebiyat ve din bilgisi öğretmenliği yaptı. 1948 yılında başlatılan İmam-Hatip mekteplerinin yeniden açılması çalışmalarına katkıda bulunduğu gibi İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda tefsir, usûl-i fıkıh, hadis ve usûl-i hadîs dersleri verdi. 1950’de İstanbul İl Müftülüğü murakıplığına tayin edilen Güzelyazıcı Şehzade, Valide (Aksaray). Beyazıt ve Fatih Camilerinde vaizlik, 1963-1968 yılları arasında Fatih Camii’nde fahrî hatiplik görevlerinde bulundu.







Arapça, Farsça ve Fransızca bilen, 30.11.1972 tarihinde İstanbul Müftüsü olan Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, bugörevini ömrünün sonuna kadar sürdürdü. 15.05.1978 tarihinde vefat etmiş olup, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği’nde mürşidi, Nakşibendî şeyhi Serezli Hacı Hasîb Efendi’nin yanına defnedildi. Güzelyazıcı’nın iki evliliğinden yedi çocuğu olmuştur.