Galatasaray'dan Dua Lipa hamlesi! Kesenin ağzını açtılar!
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için Dua Lipa'ya 15 milyon euroluk teklif yaptığı ve ünlü yıldızın teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için Dua Lipa'ya 15 milyon euroluk teklif yaptığı ve ünlü yıldızın teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Galatasaray'ın, Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonluğu için dünya çapında ses getirecek bir kutlama organizasyonu hazırlığında olduğu iddia edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün, kutlamalar kapsamında dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.
GALATASARAY KESENİN AĞZINI AÇTI
İddialara göre Galatasaray yönetimi, şampiyonluk kutlamalarında sahne alması için Dua Lipa'ya 15 milyon euroluk teklif sundu.
Ünlü yıldızın da bu teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Söz konusu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Dua Lipa'nın kutlamalarda sahneye çıkacağı belirtilirken, ortaya atılan iddia sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecana neden oldu.
BÜYÜK YANKI UYANDIRACAK
İddiaların doğru çıkması durumunda, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarının dünya çapında büyük yankı uyandırması ve uzun süre gündemde kalması bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23