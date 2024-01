Yılın en itibarlı lastik markası Petlas oldu!

Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin kazananları belli oldu. 70’in üstünde kategorinin bulunduğu The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi. AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, 10 yıldır aralıksız olarak düzenlenen ve zaman içinde pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen The ONE Awards’da halk oylamasıyla “Yılın en itibarlı lastik markası” seçildi.

“Ekibimizin özverili çalışmasının bir sonucu”

Kazandıkları ödül hakkında konuşan Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, “Bu yıl 10. kez düzenlenen ve sektörde önemli ödüllerden biri haline gelen The ONE Awards'ta yılın en itibarlı lastik markası olarak seçilmemiz bizi son derece onurlandırdı. Petlas olarak, kalitemiz, inovasyon anlayışımız, sürdürülebilirliği önceliklendiren üretim ve yönetim anlayışımız ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle hep birlikte çalışarak, kazandığımız bu ödül; sadece ürünlerimizin kalitesini ve marka gücümüzü değil, aynı zamanda tüm Petlas ekibinin özverili çalışmasını ve müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağı da simgeliyor. Aldığımız tüm ödüller bize güç katıyor ve başarılarımızı daha da perçinliyor. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzdeki konumumuzu daha da güçlendirmek ve liderliğimizi pekiştirmek için geliştireceğimiz projelere yenilerini eklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO