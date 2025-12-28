Sanat ve Gece Hayatına Narko-Pençe! 34 Gece Kulübüne baskın Veyis Ateş de gözaltında
Emniyet birimleri, medya ve sanat dünyasını kuşatan uyuşturucu ağını çökertmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında 2016 Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ile "Ege!" lakaplı rapçi Ege Karataşlı’nın da bulunduğu isimler gözaltına alındı. Operasyonun medya ayağında ise Veyis Ateş ve Taner Çağlı emniyete götürüldü. Eş zamanlı olarak 34 popüler gece kulübüne yapılan baskınlarda çok miktarda yasaklı madde ele geçirilirken, hakkında arama kararı bulunan 3 şahıs da yakalanarak adalete teslim edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları da genişleyerek sürüyor. Düzenlenen yeni dalga operasyonda Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ve "Ege!" mahlaslı rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.
ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'in, Buse İskenderoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce "Ülkeme döneceğim" açıklamasında bulunan Şahin'in henüz Türkiye'ye dönüş yapmadığı öğrenildi.
HABERTÜRK'TEKİ NARKO SAPKINLIĞA YENİ DALGA
Habertürk merkezli narko sapkınlık ağına ilişkin soruşturma da hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde ifadeye çağrılan esik Habertürk spikeri Veyis ateş gözaltına alındı.
Ateş'le beraber Taner Çağlı da listede yer aldı.
Çağlı, Mehmet Akif Ersoy'la da temasta olan bir isim.
34 GECE KULÜBÜNE UYUŞTURUCU BASKINI
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bebek Otel, Suma Han ve Taksim Club İQ olmak üzere 34 gece kulübüne uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Çok sayıda uyuşturucu madde ve 3 aranan kişi yakalandı.
Suma Han adlı gece kulübünden geçiş yapılarak ulaşılan bir ev tespit edildi. Evin, gece mekandan çıkılarak partiye devam edilen bir yer olarak kullanıldığı değerlendiriliyor.