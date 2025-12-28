Sanat ve Gece Hayatına Narko-Pençe! 34 Gece Kulübüne baskın Veyis Ateş de gözaltında

Emniyet birimleri, medya ve sanat dünyasını kuşatan uyuşturucu ağını çökertmek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında 2016 Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ile "Ege!" lakaplı rapçi Ege Karataşlı’nın da bulunduğu isimler gözaltına alındı. Operasyonun medya ayağında ise Veyis Ateş ve Taner Çağlı emniyete götürüldü. Eş zamanlı olarak 34 popüler gece kulübüne yapılan baskınlarda çok miktarda yasaklı madde ele geçirilirken, hakkında arama kararı bulunan 3 şahıs da yakalanarak adalete teslim edildi.