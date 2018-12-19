THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yılın Ankara Temsilcisi ödülü Akit’e

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Anadolu Medya Ödül Töreni'nde gazetemizin Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'ya, 'Yılın Ankara Temsilcisi' ödülü verildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:47
Yılın Ankara Temsilcisi ödülü Akit’e

Yeni Akit  Ankara

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Anadolu Medya Ödül Töreni gerçekleştirildi. Dernek Genel Başkanı Sinan Burhan; radyo, televizyon, gazete, internet medyası alanlarının yanı sıra ülkemize hizmet eden büyük şair, yazar, bilim adamı ve dava adamlarına ödül verildiğini belirterek, “Bu ödüller Anadolu’da hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile yapılan istişare ve oylama sonucunda belirlenmiştir” dedi.

Törende şu isimler ödül aldılar:

-Yılın Ankara Temsilcisi - Hacı Yakışıklı – Yeni Akit Gazetesi

-Yılın Köşe Yazarı - Beril Dedeoğlu- Star gazetesi

-Yılın Haber Spikeri - Seda Öğretir - Ntv

-Yılın Genel Yayın Yönetmeni -  Vahap Munyar -  Hürriyet Gazetesi

-Yılın Televizyon Ankara Temsilcisi  - Alican Türkoğlu - Show Tv

-Yılın Radyocusu - Afrikalı Ali - Kral FM

-Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni -  İsa Tatlıcan - Sabah.com.tr

-Yılın Televizyon Programı - Gece Görüşü CNN Türk -  Hande Fırat

-Yılın Araştırmacı – Yazarı Batuhan Yaşar - Türkiye Gazetesi

-Yılın Tv Genel Yayın Yönetmeni - Abdulhalik Çimen - A haber

-Yılın Projesi - TRT World - İbrahim Eren

-Yılın Yazılı Eseri - İbrahim Kalın - John Espesito

-Yılın Gazetecisi – Avni Özgürel - Yeni Birlik Gazetesi

-Yılın Televizyon Yöneticisi -  Zekeriya Karaman - Kanal 7

-Yılın Sivil Toplum Örgütü - Yeşilay Mücahit Öztürk

Anadolu’ya Ruh Verenler dalında ise şu isimler ödül aldı:

-Bilal Erdoğan - Etnospor ve kültürümüze katkı nedeniyle

-Alev Alatlı - Sosyoloji, psikoloji, kültür alanındaki çalışmaları

-Refik Turan - Türk Tarih Kurumu Başkanı

-Recai Kutan - Esam kurucusu, Dava adamı

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:47
  1. Karaman
  2. Anadolu Yayıncılar Derneği
  3. Geleneksel Anadolu Medya Ödül Töreni
  4. Dernek Genel Başkanı Sinan Burhan
  5. Hacı Yakışıklı
  6. Yeni Akit Gazetesi
  7. Yılın Ankara Temsilcisi
  8. Bilal Erdoğan
  9. Alev Alatlı
  10. Refik Turan
  11. Recai Kutan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından atama
    1. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
    2. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
    3. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    4. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    5. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    6. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    7. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    8. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    9. AK Parti'de iki ilçeye atama
    10. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    11. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    12. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    13. Akciğer sertleşmesi
    14. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    15. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    16. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    17. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    18. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    19. IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız..
    20. Hudeyde'deki ateşkes "ihlal"..
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi