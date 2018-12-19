Yılın Ankara Temsilcisi ödülü Akit’e

Yeni Akit Ankara

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Anadolu Medya Ödül Töreni gerçekleştirildi. Dernek Genel Başkanı Sinan Burhan; radyo, televizyon, gazete, internet medyası alanlarının yanı sıra ülkemize hizmet eden büyük şair, yazar, bilim adamı ve dava adamlarına ödül verildiğini belirterek, “Bu ödüller Anadolu’da hizmet veren yerel gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile yapılan istişare ve oylama sonucunda belirlenmiştir” dedi.

Törende şu isimler ödül aldılar:

-Yılın Ankara Temsilcisi - Hacı Yakışıklı – Yeni Akit Gazetesi

-Yılın Köşe Yazarı - Beril Dedeoğlu- Star gazetesi

-Yılın Haber Spikeri - Seda Öğretir - Ntv

-Yılın Genel Yayın Yönetmeni - Vahap Munyar - Hürriyet Gazetesi

-Yılın Televizyon Ankara Temsilcisi - Alican Türkoğlu - Show Tv

-Yılın Radyocusu - Afrikalı Ali - Kral FM

-Yılın İnternet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni - İsa Tatlıcan - Sabah.com.tr

-Yılın Televizyon Programı - Gece Görüşü CNN Türk - Hande Fırat

-Yılın Araştırmacı – Yazarı Batuhan Yaşar - Türkiye Gazetesi

-Yılın Tv Genel Yayın Yönetmeni - Abdulhalik Çimen - A haber

-Yılın Projesi - TRT World - İbrahim Eren

-Yılın Yazılı Eseri - İbrahim Kalın - John Espesito

-Yılın Gazetecisi – Avni Özgürel - Yeni Birlik Gazetesi

-Yılın Televizyon Yöneticisi - Zekeriya Karaman - Kanal 7

-Yılın Sivil Toplum Örgütü - Yeşilay Mücahit Öztürk

Anadolu’ya Ruh Verenler dalında ise şu isimler ödül aldı:

-Bilal Erdoğan - Etnospor ve kültürümüze katkı nedeniyle

-Alev Alatlı - Sosyoloji, psikoloji, kültür alanındaki çalışmaları

-Refik Turan - Türk Tarih Kurumu Başkanı

-Recai Kutan - Esam kurucusu, Dava adamı