Yılın 2. Basın Kartları Komisyon Toplantısı tamamlandı

Toplantıda 168’i sürekli olmak üzere 933 dosya görüşüldü.

Basın Kartları Komisyonu Üyesi İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin de katıldığı toplantıda basın kartlarını alanlar belli oldu.

Ayrıca 06.06.2024 tarihli Resmî Gazete’de “Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı. Yönetmeliğe göre; sürekli basın kartı için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmette serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

İGC Başkanı Dilek Gappi, söz konusu yönetmeliğin yayınlanması için uzun süredir çaba harcadıklarını söyledi. Başkan Gappi, değişiklik ile çok sayıda meslektaşın sürekli basın kartına kavuşacağını belirterek, İzmir ve Ege’de basın kartı talebi olan her meslektaşın tek tek dosyalarına sahip çıktıklarını vurguladı.