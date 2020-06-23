“Yılı beklentilerin üzerinde kapatacağız”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı. Mayıs ayında 59,5 olan endeks değeri haziranda 62,6’ya yükseldi.

Gözle görülür yükseliş

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,8 artarak 79,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4,5 yükselerek 85,5’e ulaştı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12,2 artarak 62,1 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 6,5 artışla 23,1 oldu.

“2 çeyrekte ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tüketici güven endeksindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını bildirdi. Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri de haziranda yüzde 4,5 arttı. Bu artışı, daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız” ifadelerini kullandı.