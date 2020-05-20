  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?
için kalan
Aktüel

Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak trafiğe açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından güvenlik nedeniyle kapatılan Hürriyet Polis Merkezi Amirliğinin bulunduğu Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak, yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:14:57 -
Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak trafiğe açıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından güvenlik nedeniyle kapatılan Hürriyet Polis Merkezi Amirliğinin bulunduğu Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak, yapılan çalışmaların ardından trafiğe açıldı.


Terörle mücadele çalışmaları kapsamında kapatılan Yıldıztepe Mahallesi 85 Sokak yeniden trafiğe açıldı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Hürriyet Polis Merkezi Amirliğimizin önünden geçmekte olduğu 85 Sokak trafiğe kapatılmıştı. Hükümetimizin aldığı tedbirler ve terörle mücadele çalışmaları ile terör tehlikesi ciddi manada bertaraf edilmiştir. Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Nazilli’mizin en uzun sokaklarından biri olan 85 Sokak’ın yeniden trafiğe açılması ve devamlılığının sağlanması nedeniyle verdikleri izinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Nazilli’mizdeki sokaklar tek tek açılacak. Devletimiz ve belediyemiz el ele olduğu müddetçe Nazilli’mizde hiçbir sorun baki kalmayacaktır. El birliği ile her sorunu çözeceğiz” ifadelerine yer verdi.


Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan, çevredeki esnaflarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı