Yıldız Tilbe'den PCR testi çıkışı! Çok sert ifadelerle iktidarı hedef aldı

Yeniakit.com.tr

Yıldız Tilbe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aşı olmayan öğrenciler ile öğretmenlerden ve sinema, tiyatro gibi toplu kullanım alanlarına girmek isteyen aşı olmamış vatandaşlardan haftada iki gün PCR testi isteneceği yönündeki açıklamalarını hedef aldı.

Twitter hesabından çok sert ifadeler kullanan Tilbe, şunları söyledi:

"Okula giden, aşı olmak istemeyen çocukların burnundan beynine kadar PCR çubuklarını haftada iki kez sokacaksınız öyle mi? Allah razı olmasın."

"Aşı olmayanların çalışma hakkını elinden almak yaşam hakkını elinden almaktır. Bu haksızlıktır. Okuma hakkını elinden alamazsınız, dolaşma seyahat hakkını bir aşı için iptal edemezsiniz. Bu sahtekarlıktır. Kanunlaştılışmış sahtekarlık."

"Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum, Allah'ın dediği olur. Allah bize de göstersin, herkesin bir hesabı varsa O'nun da bir hesabı vardır. Bakalım Rab'bim nasıl ayaklarına dolandıracak."