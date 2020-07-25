Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020
2020 Yıldız Teknik taban puanları başarı sıralaması kontenjanları | YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz'da açıklanacak. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sınava giren adayların çoğu Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanlarını merak ediyor. Üniversite hayali kuranlar "Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 taban puanları" , "2020 Üniversite taban puanları" , "Yıldız Teknik üniversitesi bölümleri" , "Yıldız Teknik Üniversitesi kontenjanları 2020" konularını araştırıyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler internetten üniversite taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırıyorlar. İşte, 2020 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları.
Yıldız Teknik Üniversitesi bölümleri 2020
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce)
Biyomühendislik
Biyomühendislik(İngilizce)
Çevre Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği(İngilizce)
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fotoğraf ve Video
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte)
Gıda Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Havacılık Elektroniği(İngilizce)
İktisat
İktisat(İngilizce)
İletişim Tasarımı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği(İngilizce)
İstatistik
İşletme
İşletme(İngilizce)
Kimya
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği(İngilizce)
Kimya(İngilizce)
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(İngilizce)
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Makine Mühendisliği
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Mühendisliği(İngilizce)
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği(İngilizce)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce)
Mimarlık
Mimarlık(İngilizce)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Fransızca)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sanat Yönetimi
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Şehir ve Bölge Planlama
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler 2020 yılı için bölümleri puanları kontenjanları araştırıyor. İşte, taban puanları:
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