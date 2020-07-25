  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

2020 Yıldız Teknik taban puanları başarı sıralaması kontenjanları | YKS 27-28 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 28 Temmuz'da açıklanacak. Üniversite tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Sınava giren adayların çoğu Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanlarını merak ediyor. Üniversite hayali kuranlar "Yıldız Teknik Üniversitesi 2020 taban puanları" , "2020 Üniversite taban puanları" , "Yıldız Teknik üniversitesi bölümleri" , "Yıldız Teknik Üniversitesi kontenjanları 2020" konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 18:09:00 -
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler internetten üniversite taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırıyorlar. İşte, 2020 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları.

Yıldız Teknik Üniversitesi bölümleri 2020

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce)

Biyomühendislik

Biyomühendislik(İngilizce)

Çevre Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği(İngilizce)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fotoğraf ve Video

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği(Fakülte)

Gıda Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektroniği(İngilizce)

İktisat

İktisat(İngilizce)

İletişim Tasarımı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

İstatistik

İşletme

İşletme(İngilizce)

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği(İngilizce)

Kimya(İngilizce)

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(İngilizce)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Makine Mühendisliği

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği(İngilizce)

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği(İngilizce)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(İngilizce)

Mimarlık

Mimarlık(İngilizce)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Fransızca)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sanat Yönetimi

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Şehir ve Bölge Planlama

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2020

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler 2020 yılı için bölümleri puanları kontenjanları araştırıyor. İşte, taban puanları:

YKS 2020 KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS açıköğretim puanları 2020
DGS açıköğretim puanları 2020

Eğitim

DGS açıköğretim puanları 2020

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020
Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Tunceli Üniversitesi taban puanları 2020

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması
Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Türk Alman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2020
Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2020

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020
Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Uşak Üniversitesi taban puanları 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı