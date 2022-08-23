Yıldız tatlısı tarifi nasıl yapılır? Yıldız tarifi, malzeme listesi, püf noktası…

İçerisinde et, mısır, fındık, maldon tuzu ve pink biberi gibi malzemeler konularak yapılabilen yıldız tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nedir? Mehmet şefin imza tabağı Yıldız tarifi sizlerle. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

Yıldız Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

Püf noktası: Ana ürünü dana filito olan yıldız adlı yemekte buğday, kereviz ve kuşkonmaz gibi malzemeler de bulunuyor. Ayrıca sosu ise taze yaban mersiniyle yapılmaktadır. Önemli olan ise marinasyon.

YILDIZ TARİFİ MALZEMELERİ

MARİNASYON İÇİN MALZEMELER

-Dana bonfile

-Taze biberiye

-Worchestire sauce

-Zeytinyağı

-Sarımsak

-Yenibahar

-Yıldız anason

-Soğan (suyu)

-Hindistan cevizi sütü

PANELEME ÖNCESİ DIŞINA BULAMAK İÇİN

-Yumurta (beyazı)

-Soya sos

DIŞ KAPLAMASI İÇİN MALZEMELER

-Patlamış mısır taneleri

-Fındık

-Buğday patlağı

-Patates

-Kuşkonmaz

-Kereviz sapı

YABAN MERSİNİ SOS İÇİN MALZEMELER

-Yaban mersini

-Tereyağı

-Limon

-Yıldız anason

-Tuz

-Pembe tane karabiber

-Balsemik sirke

-Esmer toz şeker

-Nişasta

MEHMET ŞEFİN İMZA TABAĞI YILDIZ NASIL YAPILIR?

Bonfile etini marine malzemeleri ile marine edilir Kuşkonmaz, patates ve kereviz sapını çok ufak küpler haline getirip üzerine biraz yağ ve tuz ekleyerek fırına veriyoruz. Mısırları ayçiçek yağı içinde patlatıyoruz Buğdayları kavurup derin yağda kızartıyoruz. Fındıkları bir havan içinde parçalıyoruz. Tüm bu malzemeleri tek bir kap içerisinde birleştiriyoruz. Yaban mersinini yıldız anason, ve limon ile haşlıyoruz. Suyunu çekince esmer şeker, balsemic sirke ve tereyağı ile kıvam veriyoruz. Bir yumurta beyazını çırpıp etin etrafına buluyoruz. Etin etrafını hazırladığımız dış kaplama ile kaplıyoruz. Sosun üzerine yerleştiriyoruz.

Yıldız yemeği nedir?

Yıldız tarifi Mehmet Şef'in imza tabağıdır. Yani özel tabağı “Yıldız” tarifidir.

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