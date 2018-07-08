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Yıldız oyuncu Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'ın Ganalı golcü Andre Ayew ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 17:47
Yıldız oyuncu Beşiktaş'a geliyor

Transferde şu ana kadar sessiz kalan ve forvet konusunda çalışmalar yapan Beşiktaş’ta flaş bir isimle sona doğru gelindi. Swansea City’de forma giyen Andre Ayew’in siyah-beyazlı formaya yakın olduğu aktarıldı. Gana basınında çıkan özel haberde, Ayew’e yakın bir kaynağa dayandırılarak bir derleme yapıldı. 

Buna göre de Ayew’in menajerlerinin Beşiktaş ile prensipte anlaştığı kaydedildi. Gelecek günlerde Ayew’in İstanbul’a geleceği ve imzayı atacağı da eklendi. 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık kiralık olarak Beşiktaş’ta oynayacağı, opsiyon detaylarının henüz netleşmediği aktarıldı.

Milliyet

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 17:47
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Andre Ayew

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