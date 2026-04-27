Ordu'da belediyede satırlı dehşet! Arkadan yaklaşıp görevlinin kafasına vurdu!
Ordu'da belediye hizmet binası, sabah saatlerinde akılalmaz bir saldırıya sahne oldu. Belediye binasına giren yaşlı bir şahıs, sanki hiçbir şey yokmuş gibi sakin adımlarla etrafı süzerek belediye personeline yaklaştı. Kimsenin şüphelenmediği o anlarda, ceketinin cebine gizlediği satırı çıkaran saldırgan, masasında oturan görevlinin kafasına acımasızca vurdu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın masasında oturan belediye görevlisine arkadan yavaş adımlarla yaklaştığı görülüyor.
Görevlinin kendisini fark etmediği bir anda elini ceketinin cebine atan yaşlı şahıs, sakladığı satırı çıkararak büyük bir hınçla görevlinin kafasına indiriyor. Aldığı darbeyle sarsılan personelin acıyla yerinden fırladığı ve çevredekilerin büyük bir panikle olay yerine koştuğu görüntülere yansıdı.