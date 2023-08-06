Yıldız oyuncu Benzema'ya Arabistan'da Jesus şoku! Yok artık...
Suudi Arabistan ekipleri ses getiren transferlerini sürdürürken bunlardan biri de dünyaca ünlü golcü Benzema'nın Al Ittihad'a gitmesi olmuştu. Yıldız golcü Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Jorge Jesus'un ekibi ile karşı karşıya gelirken, kupaya veda etti. İşte detaylar...
Suudi Arabistan ekipleri ses getiren transferlerini sürdürürken bunlardan biri de dünyaca ünlü golcü Benzema'nın Al Ittihad'a gitmesi olmuştu. Yıldız golcü Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Jorge Jesus'un ekibi ile karşı karşıya gelirken, kupaya veda etti. İşte detaylar...
Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Karim Benzema'nın forma giydiği Al Ittihad ile Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi.
Kral Fahd Sport City'de oynanan maçı Jesus'un takımı Al Hilal 3-1 kazandı ve yarı finale adını yazdırmayı başardı.
Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Milinkovic-Savic, 45+3'de penaltıdan Al Dawsari ile 70. dakikada Malcom kaydetti. Al Ittihad'ın tek golünü ise 56. dakikada Romarinho kaydetti.
Karşılaşmada Al Ittihad'ın yıldızı Karim Benzema 79'da Al Hilal'de ise 75'te Al Muaiouf birer penaltı kaçırdı.
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